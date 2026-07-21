Лондонская биржа анонсировала запуск ночной торговой площадки в следующем году

Лондонская биржа анонсировала запуск в первой половине 2027 года специальной торговой площадки LSE 24, на которой можно будет торговать отдельными биржевыми продуктами за пределами стандартных часов работы биржи. Об этом сообщило издание The Financial Times.

Предполагается, что биржа продолжит работать с 8:00 до 16:30, а новая площадка — с 17:00 до 7:50, с 30-минутным перерывом между 18:30 и 19:00. Изначально на ней можно будет торговать только некоторыми биржевыми продуктами, такими как акции ETF — фондов, владеющих долями сразу в десятках крупных компаний. Как заявила гендиректор Лондонской биржи Юлия Хоггет, в дальнейшем планируется дать возможность торговать на ночной площадке и обычными акциями. Саймон Маккуойд-Мейсон, руководитель отдела новых продуктов Лондонской биржи, обещал также предоставить возможность торговать на новой площадке с помощью ИИ-агентов.

Как отмечают журналисты FT и Reuters, Лондонская биржа следует тенденции, заданной американскими рынками: Чикагская биржа (CME) запустила торговлю криптовалютными фьючерсами и опционами в режиме 24/7 в конце мая, а Nasdaq планирует увеличить время работы биржи до 23 часов в рабочие дни в декабре. Причины таких решений — конкуренция с криптовалютными площадками, которые дают пользователям доступ к торговым операциям в круглосуточном режиме со смартфона, и возрастающий интерес к западным торговым площадкам со стороны инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Крупные инвестиционные компании, в отличие от мелких частных инвесторов, демонстрируют в отношении круглосуточной торговли меньше энтузиазма. Ранее Федерация европейских фондовых бирж заявила, что «еще предстоит выяснить, являются ли такие модели устойчивыми или выгодными в долгосрочной перспективе».