Израиль построил более 23 км земляных заграждений внутри Газы. Они отделяют занятую армией половину анклава — AP

Израильские военные подтвердили агентству информацию о строительстве физического барьера в районе так называемой желтой линии. Вдоль нее создается зона безопасности, оснащенная средствами разведки и технического наблюдения. В вооруженных силах утверждают, что сооружения должны предотвращать проникновения на контролируемую ими территорию и защищать военнослужащих и расположенные рядом с Газой израильские населенные пункты.

«Желтая линия» появилась после заключения в октябре соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. По условиям поддержанного США плана она должна была стать временной границей, за которую отошли израильские войска перед дальнейшим выводом из сектора.

Спутниковые снимки показывают, что строительство продолжается быстрыми темпами. На юге Газы один из участков заграждений вырос с 500 метров до 2,4 км за первую половину июля, отделив разрушенную часть Рафаха, контролируемую Израилем, от района Маваси, где находятся крупные палаточные лагеря палестинцев. Если вал продолжат возводить в том же направлении, он соединится с почти непрерывным 17-километровым участком, протянувшимся от Хан-Юниса в сторону города Газа.

Отдельные заграждения появились возле практически полностью разрушенного Бейт-Лахии на севере анклава. Высота валов остается неизвестной, а некоторые их участки, судя по снимкам, выходят за пределы «желтой линии». Израильская армия не сообщила AP, где будет проходить окончательная граница сооружений и насколько далеко их намерены продлить.

Израиль сейчас контролирует более половины территории сектора Газа. Большинство палестинцев вытеснено в прибрежную зону к западу от «желтой линии», где многие живут в палаточных лагерях и зависят от гуманитарной помощи. На другой стороне линии израильские военные уничтожили большую часть зданий, построили новые дороги и базы, а также разрушили сельскохозяйственные угодья, пишет AP. Армия Израиля утверждает, что ликвидирует инфраструктуру ХАМАС.