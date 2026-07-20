Индекс Мосбиржи упал ниже 1900 пунктов впервые с 2022 года. Российский рынок акций потерял около 30% с начала года

Российский рынок акций снижается пятый месяц подряд. С начала года индекс Мосбиржи потерял около 30%. Аналитики связывают падение, помимо прочего, с тем, что несколько крупных компаний уже определили список акционеров, которые получат дивиденды. После этого акции обычно дешевеют, потому что новые покупатели уже не смогут получить ближайшую выплату. Рост цен на нефть пока не поддерживает рынок в целом, хотя помогает отдельным акциям экспортеров, считают эксперты, с которыми поговорило издание.

В одном из инвестбанков отметили, что капитализация многих российских компаний уже «не поддается рациональному объяснению», а отношение этого показателя к ВВП опустилось до уровня 2000 года.

Аналитики допускают, что на этой неделе рынок может попытаться отскочить, в том числе перед заседанием Банка России по ключевой ставке. Если регулятор сохранит ставку и ужесточит риторику, рынок может уйти еще глубже. Заседание ЦБ запланировано на 24 июля.