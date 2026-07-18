Глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге ушел в отставку. Он воспользовался услугами суррогатной матери, хотя его партия против их легализации

Глава парламентской фракции правоконсервативного немецкого блока «Христианско-демократического союза» и баварского «Христианско-социального союза» Йенс Шпан ушел в отставку. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на письмо Шпана однопартийцам. Ранее источники издания утверждали, что на отставке Шпана настаивал федеральный канцлер Фридрих Мерц. Позднее текcт письма опубликовал сотрудник фонда Фридриха Эберта, политолог Алекс Юсупов.
«Противоречие между моим личным решением завести ребенка с помощью суррогатного материнства и вполне понятными ожиданиями, которые предъявляются ко мне как к председателю нашей фракции, оказалось серьезнее, чем я предполагал. <...> В последние дни мне стало совершенно ясно одно: моя семья для меня важнее всего», — написал Шпан и поблагодарил фракцию за сотрудничество.
Шпан — открытый гей, живущий в браке с Даниэлем Функе. Недавно Функе на своей странице в Instagram сообщил, что они стали родителями (сейчас его профиль закрыт). Следом за этим таблоид Bild написал, что мальчик по имени Георг родился в США у суррогатной матери. Генетическим отцом ребенка является Функе. По словам пары, у матери будет возможность общаться с ребенком и участвовать в его жизни.
При этом в Германии суррогатное материнство законодательно запрещено, а в феврале «Христианско-демократический союз» в очередной раз подтвердил свое отношение к этому резолюцией на партийной конференции.
«Учитывая этические, правовые и практические опасения, связанные с суррогатным материнством, ХДС вновь заявляет о необходимости сохранения запрета на эту практику в стране, в том числе и в отношении так называемых „альтруистических моделей“, чтобы предотвратить злоупотребления, эксплуатацию и риски для здоровья», — цитирует документ DW. Под «альтруистическими моделями» в данном случае подразумевается ситуация, когда женщина не получает денег, кроме компенсации расходов, и действует из желания помочь завести детей тем, кто этого сделать не может.
Сам Шпан в своем интервью 2015 года журналу GQ, посвященном вопросу суррогатного материнства для гей-пар, заявил, что, «как гей и христианин, с трудом принимает идею „арендованной матки“».
«Принятие того факта, что я не могу стать отцом естественным путем, требует большого смирения. Смогу ли я его проявить, я не знаю. Но я ожидаю одного: что мои сомнения по этому глубоко этическому вопросу будут учтены без того, чтобы меня называли отсталым», — заявил он.
Реакция коллег Шпана и обвинения в лицемерии
Тот же журнал GQ на фоне скандала вокруг семьи Шпана напомнил, что именно Шпан был министром здравоохранения в 2020 году, когда ведомство официально назвало суррогатное материнство «риском для благополучия ребенка». Также в статье упоминается, что рождение ребенка от суррогатной матери в Америке, вероятно, обошлось Шпану и Функе в десятки тысяч долларов, что намного превышает возможности большинства немецких семей, которые не могут иметь детей и хотели бы воспользоваться услугами суррогатной матери, но не могут сделать этого легально в Германии из-за решений, принятых в том числе Шпаном.
Коллеги Шпана по партии сочли его действия порочащими авторитет ХДС:
«Когда ведущие представители ХДС своими действиями ставят под сомнение искренность наших политических заявлений, это значительно препятствует нашей работе. Мы видим широко распространенное недовольство среди членов нашего местного отделения партии и далеко за его пределами. Многие члены считают поведение Йенса Шпана серьезным ущербом для доверия к ХДС и ее избранным должностным лицам на всех уровнях.
Наша ХДС отстаивает ответственность, надежность, человеческое достоинство и защиту жизни. Эти ценности — как и действующие законы — не должны толковаться ситуативно или обходиться в личных целях. Те, кто возглавляет нашу парламентскую группу, должны соответствовать им не только на словах, но и на деле», — заявило в открытом письме отделение ХДС в Брилоне, Северный Рейн-Вестфалия.
Председатель земельного совета союза в земле Мекленбург — Передняя Померания Даниэль Петерс, первый потребовавший отставки Шпана, в разговоре с Bild назвал поведение Шпана «намеренным игнорированием законодательства» и «двойными стандартами».
Не первый скандал с участием Шпана
Скандал с суррогатным материнством стал не первым в карьере Шпана: предыдущий был связан с закупками медицинских масок и респираторов во время эпидемии COVID-19. Шпан занимал пост министра здравоохранения с 2018 по 2021 год и именно он лично отвечал за контракты с производителями масок и респираторов.
В начале пандемии он согласовал закупку медицинских масок стандарта FFP2 по цене €4,5 за маску при среднерыночной цене меньше €3. При этом он воспользовался экстренной процедурой, позволяющей заключать контракты с поставщиками без тендеров. В результате свои услуги по поставке масок предложили слишком много компаний-поставщиков, министерство заказало масок на сумму €5,7 млрд, однако часть из них, оставшуюся невостребованной, отказалось оплачивать, что привело к многочисленным судебным искам со стороны поставщиков. Как подсчитало издание FAZ на основании внутренних документов, такая политика нанесла государству ущерб на сумму более €600 млн.
При этом как партия ХДС, так и ее партнер по нынешней коалиции Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не проявили особенного рвения в расследовании возможных злоупотреблений: так, Карл Лаутербах, сменивший Шпана на посту министра после выборов 2021 года, в течение трех лет не поднимал этот вопрос, хотя сразу после вступления в должность обещал проанализировать заказ швейцарской компании Emix 100 миллионов масок FFP2 по цене €5,4 за штуку в конце апреля 2020 года, когда дефицита СИЗ уже не было. Представители партии «Зеленых» попытались инициировать в отношении Шпана парламентское расследование, однако из-за политических разногласий не смогли набрать требуемые для этого 25% голосов членов Бундестага. Сам Шпан утверждает, что действовал в условиях чрезвычайной ситуации, вынудившей его применить «нетрадиционные подходы» к закупкам.