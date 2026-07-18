Глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге ушел в отставку. Он воспользовался услугами суррогатной матери, хотя его партия против их легализации

При этом в Германии суррогатное материнство законодательно запрещено, а в феврале «Христианско-демократический союз» в очередной раз подтвердил свое отношение к этому резолюцией на партийной конференции.

«Учитывая этические, правовые и практические опасения, связанные с суррогатным материнством, ХДС вновь заявляет о необходимости сохранения запрета на эту практику в стране, в том числе и в отношении так называемых „альтруистических моделей“, чтобы предотвратить злоупотребления, эксплуатацию и риски для здоровья», — цитирует документ DW. Под «альтруистическими моделями» в данном случае подразумевается ситуация, когда женщина не получает денег, кроме компенсации расходов, и действует из желания помочь завести детей тем, кто этого сделать не может.

Сам Шпан в своем интервью 2015 года журналу GQ, посвященном вопросу суррогатного материнства для гей-пар, заявил, что, «как гей и христианин, с трудом принимает идею „арендованной матки“».

«Принятие того факта, что я не могу стать отцом естественным путем, требует большого смирения. Смогу ли я его проявить, я не знаю. Но я ожидаю одного: что мои сомнения по этому глубоко этическому вопросу будут учтены без того, чтобы меня называли отсталым», — заявил он.

Реакция коллег Шпана и обвинения в лицемерии

Тот же журнал GQ на фоне скандала вокруг семьи Шпана напомнил, что именно Шпан был министром здравоохранения в 2020 году, когда ведомство официально назвало суррогатное материнство «риском для благополучия ребенка». Также в статье упоминается, что рождение ребенка от суррогатной матери в Америке, вероятно, обошлось Шпану и Функе в десятки тысяч долларов, что намного превышает возможности большинства немецких семей, которые не могут иметь детей и хотели бы воспользоваться услугами суррогатной матери, но не могут сделать этого легально в Германии из-за решений, принятых в том числе Шпаном.

Коллеги Шпана по партии сочли его действия порочащими авторитет ХДС:

«Когда ведущие представители ХДС своими действиями ставят под сомнение искренность наших политических заявлений, это значительно препятствует нашей работе. Мы видим широко распространенное недовольство среди членов нашего местного отделения партии и далеко за его пределами. Многие члены считают поведение Йенса Шпана серьезным ущербом для доверия к ХДС и ее избранным должностным лицам на всех уровнях.

Наша ХДС отстаивает ответственность, надежность, человеческое достоинство и защиту жизни. Эти ценности — как и действующие законы — не должны толковаться ситуативно или обходиться в личных целях. Те, кто возглавляет нашу парламентскую группу, должны соответствовать им не только на словах, но и на деле», — заявило в открытом письме отделение ХДС в Брилоне, Северный Рейн-Вестфалия.

Председатель земельного совета союза в земле Мекленбург — Передняя Померания Даниэль Петерс, первый потребовавший отставки Шпана, в разговоре с Bild назвал поведение Шпана «намеренным игнорированием законодательства» и «двойными стандартами».

Не первый скандал с участием Шпана

Скандал с суррогатным материнством стал не первым в карьере Шпана: предыдущий был связан с закупками медицинских масок и респираторов во время эпидемии COVID-19. Шпан занимал пост министра здравоохранения с 2018 по 2021 год и именно он лично отвечал за контракты с производителями масок и респираторов.

В начале пандемии он согласовал закупку медицинских масок стандарта FFP2 по цене €4,5 за маску при среднерыночной цене меньше €3. При этом он воспользовался экстренной процедурой, позволяющей заключать контракты с поставщиками без тендеров. В результате свои услуги по поставке масок предложили слишком много компаний-поставщиков, министерство заказало масок на сумму €5,7 млрд, однако часть из них, оставшуюся невостребованной, отказалось оплачивать, что привело к многочисленным судебным искам со стороны поставщиков. Как подсчитало издание FAZ на основании внутренних документов, такая политика нанесла государству ущерб на сумму более €600 млн.

При этом как партия ХДС, так и ее партнер по нынешней коалиции Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не проявили особенного рвения в расследовании возможных злоупотреблений: так, Карл Лаутербах, сменивший Шпана на посту министра после выборов 2021 года, в течение трех лет не поднимал этот вопрос, хотя сразу после вступления в должность обещал проанализировать заказ швейцарской компании Emix 100 миллионов масок FFP2 по цене €5,4 за штуку в конце апреля 2020 года, когда дефицита СИЗ уже не было. Представители партии «Зеленых» попытались инициировать в отношении Шпана парламентское расследование, однако из-за политических разногласий не смогли набрать требуемые для этого 25% голосов членов Бундестага. Сам Шпан утверждает, что действовал в условиях чрезвычайной ситуации, вынудившей его применить «нетрадиционные подходы» к закупкам.