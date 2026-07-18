В Госдуму внесли законопроект, разрешающий регистрацию автомобилей, находящихся в международном розыске

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который разрешает регистрировать автомобили, которые находятся в международном розыске. Предлагается наделить МВД России полномочиями определять особый порядок регистрационных действий с такими транспортными средствами.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сейчас автомобиль, ввезенный в Россию и проданный жителю страны, может оказаться в международном розыске по инициативе в том числе недружественных стран. Сейчас по закону такую машину зарегистрировать нельзя.

Отсутствие данных о причинах объявления автомобиля в розыск от страны-инициатора мешает принять объективное решение по автомобилю, и владельцам приходится идти в суд, отмечают авторы законопроекта. Но даже в случае, если владелец выигрывает дело в суде, снять машину с розыска может только государство-инициатор. В итоге человек не может законно пользоваться своим имуществом, говорится в пояснительной записке.

Инициатором поправок к ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств» выступило МВД, представившее законопроект для обсуждения в феврале. «С 24 февраля 2022 года [то есть с начала полномасштабного вторжения России в Украину. — Прим. The Insider.] правоохранительными органами недружественных государств игнорируются запросы российской стороны по фактам выявления разыскиваемых транспортных средств. Достоверное установление факта хищения, а также его обстоятельств не представляется возможным», — поясняли в министерстве.

Например, по состоянию на 19 января 2026 года 123 автомобиля в России продолжают находиться в розыске по линии Интерпола по инициативе Германии. При этом правоохранительные органы этой страны игнорируют запросы российской стороны по «политическим мотивам», подчеркнули в МВД РФ.