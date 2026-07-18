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Новости

Два пассажирских самолета оказались на одной воздушной трассе и едва не столкнулись в небе над Атлантикой. Ситуацию спасла система TCAS

The Insider
Фото: Iberia

Фото: Iberia

Два самолета испанских авиакомпаний едва не столкнулись в небе над Атлантикой. Как сообщает The Aviation Herald, избежать катастрофы в последний момент удалось благодаря системе TCAS (Traffic Collision Avoidance System), которая установлена на обоих лайнерах.

По данным издания, один из самолетов, о которых идет речь, — это Airbus A321-200N авиакомпании Iberia, который 9 июля вылетел из города Ресифи в Бразилии в Мадрид, Испания, выполняя рейс IB-140. Второй — Boeing 787-9 авиакомпании Air Europa, следовавший из Мадрида в бразильский Сан-Паулу (рейс UX-57). Airbus следовал на север у побережья Западной Сахары, двигаясь на эшелоне FL360 (то есть на высоте 36 тысяч футов, или 11 км) по воздушной трассе N857. Boeing в то же время летел на юг — на той же высоте и по той же воздушной трассе.

В кабинах обоих самолетов активировались предупреждения TCAS, после чего Airbus снизился, а Boeing набрал высоту, благодаря чему бортам удалось избежать столкновения. Оба лайнера благополучно достигли портов назначения, никто не пострадал.

Испанская Комиссия по расследованию авиационных происшествий и инцидентов в гражданской авиации (CIAIAC) начала расследование причин. В заявлении ведомства уточняется, что после активации TCAS Airbus снизился на 500 футов (152 метра), Boeing поднялся на 400 футов (120 метров).

Система TCAS (Traffic Collision Avoidance System, Система предупреждения столкновения самолетов) используется на всех бортах гражданской авиации. В случае опасного сближения с землей или другим воздушным судном система дает пилотам команду на расхождение.

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