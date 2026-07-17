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Новости

В Европе обнаружили 87 тысяч камер, включая 4 тысячи в Украине, уязвимых перед российскими хакерами

The Insider
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Платформа интернет-разведки Censys обнаружила более миллиона IP-камер в Европе, доступных из открытого интернета. Как минимум 87 тысяч из них содержат уязвимости, позволяющие получить к ним несанкционированный доступ. В Украине незащищенных от взлома камер аналитики насчитали 4 тысячи. В отчете подчеркивается: анализ был проведен вслед за публикацией доклада разведки Нидерландов о систематических взломах российскими хакерами IP-камер в странах НАТО для отслеживания военных поставок Украине.

В отчете сказано:

«Сама по себе доступность камеры в интернете, еще не делает ее уязвимой для взлома. Однако почти 2000 серверов, к которым подключены эти камеры, содержат старые, неисправленные уязвимости, об эксплуатации которых уже известно. Сюда не входят уязвимости нулевого дня — уязвимости, об использовании которых на практике еще неизвестно, а также устройства со слабыми или скомпрометированными учетными данными».

Как отмечают в Censys, стремительное развитие искусственного интеллекта значительно упрощает задачу анализа изображений с камер:

«ИИ может использоваться для сопоставления данных, собранных с различных камер, чтобы превратить отдельные куски информации в более масштабную картину о транспортных маршрутах и военных объектах. Таким образом, даже одна камера в общественном месте, например, камера безопасности на АЗС, может сыграть роль в шпионской кампании».

Больше всего уязвимых камер оказалось в Италии (12,6 тысячи), Франции (8,9 тысячи) и Испании (8,6 тысячи). А, например, в Польше — в одном из ключевых логистических хабов военных поставок союзников Украине — аналитики насчитали не менее 4250 потенциально опасных устройств. В Censys подчеркнули, что речь идет о минимальной оценке. В действительности уязвимых IP-камер, скорее всего, больше.

Ранее, 13 июля, Евросоюз ввел санкции против девяти человек и четырех организаций за российские кибератаки. Ограничения последовали за докладом разведки Нидерландов об использовании Россией IP-камер в Европе для отслеживания военных поставок Украине.

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