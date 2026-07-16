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Правительство Московской области выделило 3,3 млрд рублей на единовременные выплаты контрактникам, мобилизованным и добровольцам

The Insider
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Правительство Московской области направило дополнительно 3,328 млрд рублей на единовременные выплаты участникам войны против Украины. Деньги предназначены для мобилизованных, добровольцев, а также россиян и иностранцев, заключивших контракт с Минобороны. Постановление областного правительства принято 14 июля и опубликовано на портале правовой информации 16 июля.

Эти выплаты используются для привлечения новых людей для участия в войне в Украине. На официальном сайте подмосковного центра набора контрактников «Витязь» указано, что единовременная выплата при заключении контракта составляет 3 млн рублей, а минимальный доход за первый год службы — 5,5 млн рублей. Если сопоставить выделенные 3,328 млрд рублей с размером выплаты в 3 млн, суммы формально хватило бы примерно на 1100 выплат. Однако в постановлении не указано число получателей, а бюджетная строка включает не только контрактников, но также мобилизованных и добровольцев. Кроме того, часть выплат может идти из федерального бюджета.

Всего власти Подмосковья увеличили финансирование связанных с войной выплат более чем на 5 млрд рублей. Помимо 3,3 млрд рублей военнослужащим, 1,5 млрд рублей направят на единовременную помощь семьям погибших. Еще около 172 млн рублей предусмотрено для выплат участникам войны и родственникам погибших взамен предоставления земельных участков. Еще 15 млн рублей выделено на мероприятия, приуроченные к памятным датам. Все перечисленные расходы, общая сумма которых составляет 5,015 млрд рублей, проводятся в рамках государственной программы «Социальная защита населения Московской области».

По состоянию на 3 июля «Медиазона», Русская служба Би-би-си и волонтеры по открытым источникам подтвердили гибель 230 624 российских военнослужащих с начала полномасштабного вторжения в Украину. Авторы подсчета подчеркивают, что поименный список неполон. Основанная на реестре наследственных дел оценка «Медиазоны» и «Медузы» составляет около 352 тысяч погибших к концу 2025 года.

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