Бум AI и IPO SpaceX принесли крупнейшим банкам Уолл-стрит рекордную с 2021 года выручку

Крупнейшие инвестиционные банки Уолл-стрит во втором квартале 2026 года получили максимальную с 2021 года выручку от организации размещений акций. Рост обеспечили масштабное привлечение средств для развития инфраструктуры искусственного интеллекта и рекордное IPO SpaceX, сообщает Bloomberg.

Лучший результат среди крупнейших банков США показал Goldman Sachs. Его выручка от организации размещений акций за квартал, завершившийся 30 июня, составила $985 млн — на 130% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Goldman Sachs выступил ведущим организатором IPO SpaceX, а также возглавил привлечение более $85 млрд акционерного финансирования для Alphabet. По данным Bloomberg, Goldman Sachs и Morgan Stanley получили примерно по $100 млн комиссионных за участие в размещении акций SpaceX.

Выручка Morgan Stanley от организации размещений акций выросла на 70% год к году — до $851 млн. JPMorgan Chase заработал на операциях и консультационных услугах на рынке акционерного капитала $829 млн, что на 78% превышает показатель второго квартала 2025 года.

Банки также получили выгоду от высокой активности на рынке финансовых инструментов, связанных с акциями, включая конвертируемые облигации. С начала 2026 года объем таких размещений превысил $166,7 млрд — на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одним из главных факторов дальнейшего роста рынка может стать увеличение инвестиций в искусственный интеллект. По прогнозу Morgan Stanley, в 2027 году расходы в этой сфере достигнут $1,3 трлн. Генеральный директор банка Тед Пик считает, что инвестиционный бум приведет к значительному росту спроса на привлечение нового капитала. По его словам, несмотря на «геополитический шум», экономика США и американские потребители сохраняют устойчивость.

Глава Goldman Sachs Дэвид Соломон отметил, что развитие AI увеличивает потребность в финансировании инфраструктуры, энергетики и центров обработки данных, создавая дополнительный спрос на капитал в разных отраслях.

Крупнейшие банки уже конкурируют за участие в новых масштабных IPO, которые могут состояться до конца года. В частности, разработчик моделей искусственного интеллекта Anthropic планирует начать встречи с инвесторами перед возможным выходом на биржу. По данным Bloomberg, IPO компании может состояться уже в октябре.