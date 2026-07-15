В трех российских колониях запустили мессенджер для заключенных. Все сообщения будет проверять цензор

Компания «Защищенные Телекоммуникации», развивающая «Зонателеком», запустила мессенджер «Точка контакта» для общения с заключенными, обратил внимание правозащитный проект «Первый отдел». Как указано на сайте сервиса, пока мессенджер работает только в ИК-6 Псковской области, а также в ИК-6 и ИК-7 Ленинградской области. Родственникам предлагают пользоваться приложением на смартфоне, заключенным — терминалами, установленными в учреждениях.

Через «Точку контакта» можно отправлять текстовые, голосовые и видеосообщения, фотографии и файлы. Заключенный должен заранее внести телефон собеседника в список номеров, разрешенных администрацией колонии. Все сообщения проходят цензуру, которая, как предупреждает оператор, обычно занимает до трех рабочих дней.

Письмо объемом до 2500 знаков стоит 35 рублей, короткое сообщение до 200 знаков — 3,09 рубля. Отправка голосового или видеосообщения обойдется в сумму от 3,99 до 7,99 рубля, в зависимости от его продолжительности, фотографии — в 3,99 рубля. Для сравнения, отправка одного бланка через прежние сервисы «Зонателекома» или «ФСИН-письма» стоит 75 рублей: электронное письмо печатают в учреждении, после проверки вручают заключенному, а написанный от руки ответ сканируют и отправляют адресату.

Российское законодательство разрешает осужденным получать и отправлять за свой счет неограниченное количество писем, открыток и телеграмм, однако корреспонденция подлежит цензуре. Личные мобильные телефоны в колониях запрещены, поэтому звонки совершаются через установленные в учреждениях аппараты и терминалы. Разговор может длиться не более 15 минут, оплачивается заключенным или его близкими и может контролироваться сотрудниками колонии.

Чтобы позвонить, осужденный подает заявление и указывает номера собеседников, после чего сам инициирует вызов в отведенное администрацией время. В учреждениях с видеотерминалами доступны также видеозвонки: по данным «Зонателекома», такое оборудование установлено более чем в 500 местах лишения свободы.