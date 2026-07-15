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Новости

В Джанкое связь будет стабильно работать только восемь часов в сутки. Воду в городе подают дважды в день

The Insider
Виктор Димитров / Wikimedia

Виктор Димитров / Wikimedia

Назначенная Россией администрация Джанкоя на севере аннексированного Крыма опубликовала график работы сотовой связи. Стабильное соединение обещают с 08:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00 — в общей сложности восемь часов в сутки. Жителей попросили учитывать этот режим при планировании звонков, использовании мобильного интернета и решении других вопросов, требующих устойчивой связи.

Причины введения графика и сроки его действия власти не назвали. Из сообщения не следует, что в остальное время связь будет полностью отключена, однако ее стабильную работу администрация гарантирует только в указанные часы. The Insider не обнаружил других случаев, когда российские власти официально вводили ежедневное почасовое расписание работы всей сотовой связи в отдельном городе.

График доступа к интернету для нескольких расположенных рядом с Джанкоем сел также опубликовал местный провайдер «Джанкой онлайн».

Расписание стабильной связи составили на фоне продолжающегося энергетического кризиса в Крыму. С конца июня на полуострове действует режим чрезвычайной ситуации, а в начале июля без электричества осталась вся территория Крыма, после чего начались масштабные перебои с водоснабжением. Проблемы возникли после серии украинских ударов по энергетической инфраструктуре и путям снабжения полуострова.

В Джанкое электроснабжение до сих пор ограничено, а воду подают с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. 

VKhttps://vk.com/wall-160513419_11283

Похожая ситуация сохраняется и в других населенных пунктах Крыма. Как писали СМИ, на фоне проблем местные жители стали самостоятельно собирать и развозить гуманитарную помощь. В ряде районов света нет больше недели. Из-за проблем со связью некоторые жители передают сообщения родственникам через водителей рейсовых автобусов.

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