В Джанкое связь будет стабильно работать только восемь часов в сутки. Воду в городе подают дважды в день

Назначенная Россией администрация Джанкоя на севере аннексированного Крыма опубликовала график работы сотовой связи. Стабильное соединение обещают с 08:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00 — в общей сложности восемь часов в сутки. Жителей попросили учитывать этот режим при планировании звонков, использовании мобильного интернета и решении других вопросов, требующих устойчивой связи.

Причины введения графика и сроки его действия власти не назвали. Из сообщения не следует, что в остальное время связь будет полностью отключена, однако ее стабильную работу администрация гарантирует только в указанные часы. The Insider не обнаружил других случаев, когда российские власти официально вводили ежедневное почасовое расписание работы всей сотовой связи в отдельном городе.

График доступа к интернету для нескольких расположенных рядом с Джанкоем сел также опубликовал местный провайдер «Джанкой онлайн».

Расписание стабильной связи составили на фоне продолжающегося энергетического кризиса в Крыму. С конца июня на полуострове действует режим чрезвычайной ситуации, а в начале июля без электричества осталась вся территория Крыма, после чего начались масштабные перебои с водоснабжением. Проблемы возникли после серии украинских ударов по энергетической инфраструктуре и путям снабжения полуострова.

В Джанкое электроснабжение до сих пор ограничено, а воду подают с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.