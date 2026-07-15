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Платежная компания Stripe предложила выкупить PayPal за $53 млрд — Reuters

The Insider
Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Платежная компания Stripe и инвестиционный фонд Advent International сделали совместное предложение о покупке PayPal по цене $60,50 за акцию — вся компания при этом оценивается более чем в $53 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Предложение, направленное в начале июля, подкреплено банковским финансированием примерно на $50 млрд и предполагает премию около 28% к цене закрытия акций PayPal во вторник.

По данным источников агентства, первый подход к PayPal Stripe и Advent сделали еще в начале апреля, но ответа так и не получили и теперь рассчитывают продвинуть переговоры в ближайшие недели. Покупатели намерены владеть PayPal совместно в равных долях, не разделяя компанию на части. Гарантий, что сделка состоится, нет.

Объединение Stripe и PayPal — двух самых распространенных платежных платформ для интернет-торговли — создало бы одну из крупнейших в мире компаний онлайн-платежей с годовым объемом операций около $3,7 трлн. Бизнес Stripe ориентирован в первую очередь на продавцов, тогда как на PayPal зарегистрировано 430 млн потребительских счетов, у него есть пиринговый сервис Venmo и собственная кнопка оплаты. Кроме того, сделка позволила бы проводить больше транзакций через собственную сеть, снижая зависимость от Visa и Mastercard, и усилила бы стейблкоин-направление Stripe, в которое компания активно инвестирует через свое подразделение Bridge.

PayPal, выходцы из которой образовали влиятельную в США «мафию PayPal», была одним из пионеров цифровых платежей, но в последние годы теряла позиции под давлением Apple Pay и Google Pay. Возглавивший PayPal в марте Энрике Лорес начал масштабную перестройку бизнеса: разделил компанию на три подразделения и пообещал за счет внедрения ИИ сэкономить около $1,5 млрд за два-три года. Бывший операционный директор PayPal Дэвид Сакс стал «царем» Трампа по вопросам искусственного интеллекта и криптовалюты.

Аналитик William Blair Эндрю Джеффри при этом усомнился, что новое руководство PayPal согласится на текущие условия. Он сказал:

«Мы не думаем, что новый гендиректор PayPal примет то, что может быть расценено как заниженное предложение. Если нынешняя оферта — лишь первый заход, Stripe и Advent могут поднять цену до $70 за акцию».

Частная компания Stripe, основанная братьями Джоном и Патриком Коллисонами в 2010 году, в феврале была оценена в $159 млрд — более чем на 70% выше, чем годом ранее.

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