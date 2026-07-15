Завод в Техасе за два года не выпустил ни одной детали для 155-мм артиллерийских боеприпасов, план их выпуска провален — доклад Пентагона

Построенный за $469 млн завод боеприпасов в Мескито (штат Техас) за два года работы не произвел ни одной детали для 155-мм артиллерийских снарядов. Это следует из доклада генерального инспектора Пентагона, опубликованного в понедельник, передает CBS News. Из-за простоя предприятия армия США не может выйти на запланированные темпы производства снарядов, которыми она рассчитывала восполнить запасы после масштабных поставок Украине.

По данным на март 2026 года, завод не выпустил ни одной металлической детали снаряда, соответствующей требованиям контракта. Потраченные на строительство $469 млн, говорится в докладе, могли пойти на другие приоритетные нужды армии или Пентагона. Предприятием управляет компания General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, оно открылось в мае 2024 года и должно было производить 30 тысяч корпусов снарядов в месяц.

За последние четыре года запасы 155-мм снарядов у Пентагона сократились на 3,6 млн штук. Более 3 млн из них передали Украине в рамках пакетов военной помощи администрации Джо Байдена, около 112 тысяч израсходовали на учениях и испытаниях, еще 218 тысяч продали другим странам. В 2024 году армия США поставила цель нарастить выпуск снарядов с 14 тысяч до 100 тысяч в месяц к октябрю 2025 года, и завод в Мескито был частью этого плана. Однако к марту 2026 года производство достигло лишь 36 тысяч снарядов в месяц. В армии подтвердили CBS News, что эти данные актуальны и сейчас.

По оценке чиновников, отвечающих за программу боеприпасов, из-за того, что нужные детали выпускают только три предприятия, к сентябрю 2026 года Пентагон выйдет лишь на 71 тысячу снарядов в месяц — 71% от цели. Причиной провала в докладе названо решение армии, которая «приняла на себя риск», согласившись с планом подрядчика закупить непроверенное оборудование. В августе 2025 года армейское контрактное управление потребовало остановить работы на заводе, пока правительство оценивало, сможет ли предприятие выполнить обязательства. В General Dynamics заявили, что достигли с армией соглашения о дальнейшей судьбе завода, которое предусматривает дополнительные инвестиции компании в завершение проекта.

Как отмечается, спрос на артиллерию в целом со стороны Украины несколько снизился — война всё больше опирается на дроны, а не на позиционные бои с массированными артобстрелами, как несколько лет назад. Впрочем, колумнист The Insider по вопросам безопасности и обороны Колби Бэдвор в феврале 2025 года отмечал, что артиллерия, несмотря на распространение новых вооружений, по-прежнему играет ключевую роль на фронте, а лучший способ поддержать Украину — инвестировать в развитие ее собственного производства боеприпасов.