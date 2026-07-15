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Новости

Россиян и беларусов допустили к международным соревнованиям по гандболу

The Insider
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Международная федерация гандбола (IHF) отменила запрет на участие российских и белорусских команд, официальных лиц, судей, лекторов и экспертов в мероприятиях и деятельности организации. Решение вступает в силу немедленно, говорится в сообщении IHF.

Запрет действовал с 4 марта 2022 года. В федерации заявили, что решили привести свою позицию в соответствие с последними рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), принятыми Исполнительным комитетом организации 7 мая и 7 июля 2026 года.

В соответствии с рекомендациями МОК Международная федерация гандбола совместно с Международным агентством допинг-тестирования (ITA) примет необходимые меры для соблюдения антидопинговых требований при возвращении российских спортсменов на международные соревнования. В IHF подчеркнули, что никаких дополнительных условий допуска или иных ограничений вводиться не будет.

В последние месяцы федерация поэтапно смягчала ограничения для России и Беларуси. 24 марта 2026 года российским и белорусским молодежным сборным разрешили самостоятельно организовывать товарищеские матчи и турниры и участвовать в них. Для этого команды должны были подписать декларации об отсутствии связей с вооруженными силами или государственными органами безопасности.

6 мая Совет IHF также допустил возможность предоставления российской или белорусской команде специального приглашения (wild card) на чемпионат мира 2026 года среди девушек до 16 лет и/или турнир IHF Nations Trophy.

В федерации отметили, что полное возвращение российских и белорусских команд и официальных лиц может потребовать переходного периода. При этом IHF заявила, что рассчитывает на их «своевременное и эффективное возвращение» в международное гандбольное сообщество.

Одновременно Международная федерация гандбола заявила, что продолжает поддерживать Федерацию гандбола Украины и выражать солидарность с Украиной.

«IHF решительно осуждает продолжающуюся войну в Украине и ее разрушительные последствия. Федерация искренне надеется, что конфликт вскоре завершится, открыв путь к возвращению мира, восстановлению нормальных спортивных отношений и возобновлению мирного международного сотрудничества», — говорится в сообщении.

IHF также заявила, что продолжит руководствоваться рекомендациями МОК, защищать ценности спорта и содействовать диалогу внутри международного гандбольного сообщества.

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