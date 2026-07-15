ЕС и Украина заключили «дроновую сделку» по выпуску БПЛА. «Соглашение сыграет роль в повышении военного потенциала Европы» — эксперт

В разговоре с The Insider военный обозреватель Давид Шарп отметил, что оценить значение соглашения можно будет лишь после раскрытия объемов финансирования и конкретных проектов:

«Смысл в том, что объемы финансирования, конкретные задачи и конкретные проекты дают понимание того, насколько всё значимо. Одно дело два миллиарда на конкретные цели, и совсем другое — 200 миллионов. Это кардинальная разница.

Европейские страны и так оказывают украинцам существенную помощь. Это и страны, и конкретные компании, и разработки, и производство для Украины, и совместные проекты. То есть нельзя сказать, что до сих пор этого не было. Оно есть. Вопрос, опять-таки, в конкретных объемах финансирования.

Если объемы будут существенными, если приступят быстро и быстро распределят обязанности, то да, это будет существенно — если мы говорим о дополнительном финансировании и дополнительных проектах к тому, что уже есть. Очень многое из того, благодаря чему Украина сегодня наносит успешные удары и на большую, и на среднюю дальность, появилось благодаря сотрудничеству с европейскими и американскими партнерами, их финансированию и технологическим решениям. Есть украинские разработки и готовая продукция иностранного производства.

Что касается стран ЕС: если будут совместные разработки, то страны ЕС или, скажем иначе, страны НАТО смогут воспользоваться ими и в своих интересах. Разработки изначально предназначаются для Украины, но почему бы потом не использовать их в своих интересах и не принимать что-то на вооружение? Это, безусловно, сыграет роль в повышении их военного потенциала».