ЕС и Украина заключили «дроновую сделку» по выпуску БПЛА. «Соглашение сыграет роль в повышении военного потенциала Европы» — эксперт

Евросоюз и Украина подписали «дроновую сделку» и запустили новое оборонно-промышленное партнерство, объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Киеве. По ее словам, соглашение объединит украинский опыт применения беспилотников с промышленными и технологическими возможностями ЕС:
«Украина во многом превратилась из покупателя в поставщика безопасности для Европы. Ваши знания о работе с беспилотниками и системами противодействия им поистине уникальны. От технологий и производства беспилотников до цепочек поставок, необходимых для поддержания потенциала. И, что особенно важно, знаний об использовании радиолокационных систем, наземных станций или датчиков. Мы должны использовать это вместе».
Стороны намерены сотрудничать в производстве дронов и противодронных систем, разработке комплектующих и организации цепочек поставок. Партнерство также охватит радары, наземные станции и датчики. Конкретные объемы финансирования этой программы, сроки и перечень совместных проектов в публикации Еврокомиссии не уточняются.
В разговоре с The Insider военный обозреватель Давид Шарп отметил, что оценить значение соглашения можно будет лишь после раскрытия объемов финансирования и конкретных проектов:
«Смысл в том, что объемы финансирования, конкретные задачи и конкретные проекты дают понимание того, насколько всё значимо. Одно дело два миллиарда на конкретные цели, и совсем другое — 200 миллионов. Это кардинальная разница.
Европейские страны и так оказывают украинцам существенную помощь. Это и страны, и конкретные компании, и разработки, и производство для Украины, и совместные проекты. То есть нельзя сказать, что до сих пор этого не было. Оно есть. Вопрос, опять-таки, в конкретных объемах финансирования.
Если объемы будут существенными, если приступят быстро и быстро распределят обязанности, то да, это будет существенно — если мы говорим о дополнительном финансировании и дополнительных проектах к тому, что уже есть. Очень многое из того, благодаря чему Украина сегодня наносит успешные удары и на большую, и на среднюю дальность, появилось благодаря сотрудничеству с европейскими и американскими партнерами, их финансированию и технологическим решениям. Есть украинские разработки и готовая продукция иностранного производства.
Что касается стран ЕС: если будут совместные разработки, то страны ЕС или, скажем иначе, страны НАТО смогут воспользоваться ими и в своих интересах. Разработки изначально предназначаются для Украины, но почему бы потом не использовать их в своих интересах и не принимать что-то на вооружение? Это, безусловно, сыграет роль в повышении их военного потенциала».
До соглашения с ЕС Украина заключила девять двусторонних Drone Deal. Первыми стали десятилетние соглашения с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром, затем такие документы подписали Азербайджан, Литва и Латвия. Еще три соглашения — с Эстонией, Нидерландами и Данией — заключили 7 июля на саммите НАТО в Анкаре, причем договор с Данией стал девятым. С Германией, Норвегией, Италией, Швецией, Финляндией, Канадой и США на тот момент продолжались переговоры или подготовка документов.
Одновременно с подписанием соглашения Еврокомиссия перечислила Украине €1 млрд на закупку дронов. Средства выделены из ранее согласованного займа ЕС объемом €90 млрд и официально не названы бюджетом Drone Deal.
Заявление прозвучало во время церемонии вручения фон дер Ляйен первого Ордена Европы. Награду ей передал президент Украины Владимир Зеленский. Для председателя Еврокомиссии этот приезд в Киев стал 11-м с начала полномасштабного российского вторжения.