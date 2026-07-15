Канцлер Германии заявил, что финансирование немецких правых партий со стороны США будет вмешательством в выборы

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 15 июля во время пресс-конференции предостерег США от вмешательства в немецкие выборы с помощью грантов. Главу правительства попросили прокомментировать планы Вашингтона оказать финансовую поддержку идеологически близким консервативным организациям в Европе и возможное влияние подобных шагов на перспективы ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

«Мы со своей стороны не вмешиваемся в американские выборы. И я не хочу, чтобы американское правительство или связанные с правительством структуры вмешивались в немецкие выборы», — заявил Мерц.

Он напомнил, что финансирование немецких политических партий из-за рубежа незаконно, и добавил: «Я рассчитываю, что наши друзья во всем мире также будут придерживаться этих правовых норм».

Накануне газета Financial Times сообщила, что Госдепартамент США опубликовал в открытом доступе заявки на получение грантов от $1 млн до $3 млн для европейских организаций гражданского общества, неправительственных организаций, образовательных учреждений и коммерческих групп. Ключевой критерий: получатели грантов должны поддерживать консервативное движение MAGA Дональда Трампа, бороться с «цензурой» и укреплять «цивилизационные связи» между США и Европой.

Ранее официальные представители США, включая президента Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, открыто высказывали поддержку правым и ультраправым силам и политикам в Европе. Например, Вашингтон поддерживал на выборах Виктора Орбана, несмотря на эти усилия проигравшего и потерявшего кресло премьера Венгрии. Звучали одобрительные высказывания и в адрес членов АдГ. Кроме того, миллиардер Илон Маск, тесно сотрудничавший с Трампом, в 2025 году даже выступал на съезде АдГ перед выборами в Бундестаг.

Согласно последнему опросу института INSA, опубликованному 14 июля, ультраправая партия продолжает лидировать в общегерманских опросах, набирая 28,5% поддержки. Союз канцлера Мерца ХДС/ХСС пользуется популярностью у 21,5% избирателей, а входящая в правящую коалицию СДПГ — у 12,5%.

Осенью 2026 года сразу в нескольких землях ФРГ пройдут выборы в местные парламенты – ландтаги. Особенное внимание приковано к гонке в Саксонии-Анхальт. В этой земле ультраправые имеют наибольшие шансы впервые в современной истории Германии взять власть на уровне целого региона. По последним данным, АдГ пользуется поддержкой 41% электората в Саксонии-Анхальт.