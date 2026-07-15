США предъявили обвинения россиянам, причастным к кибератакам на американские учреждения

Американский Минюст во вторник, 14 июля, предъявил обвинения трем гражданам России по подозрению в помощи пророссийским хакерам. Трое обвиняемых — Александр Волосовик, Кирилл Затолокин и Юлия Панкова — сдавали хакерам в аренду серверы, чтобы те использовали их в своих кибератаках.

Обвиняемых связывают с российской хостинговой компанией из Санкт-Петербурга Media Land.

Компания сдавала в аренду хакерам свою интернет-инфраструктуру. Жертвами кибератак при ее участии стали компании и учреждения из 21 штата: целями хакеров становились банки, школы, государственные учреждения, больницы и медиакомпании. Общий ущерб, как отмечает CNN, оценивают более чем в $62 млн.

Предъявленные россиянам обвинения включают обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег. Само обвинение было выдвинуто еще в конце 2024-го, однако до сих пор оставалось засекреченным, уточняется в пресс-релизе.

Все обвинения россиянам предъявлены заочно. За информацию о компании и местоположении ее руководителей Госдеп объявил награду в $10 млн.

Media Land попала под американские санкции осенью прошлого года за участие в атаках против критически важной инфраструктуры США и в мошеннических кампаниях по вымогательству. В этом году под санкции ЕС также попал Александр Волосовик вместе с другими компаниями и физлицами, которых в Брюсселе считают причастными к кибератакам.