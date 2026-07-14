Петербургская биржа ограничила покупку бензина посредниками. Перепродавать его по цепочке больше не разрешат

Петербургская биржа с 21 июля изменит правила покупки бензина. Компании больше не смогут приобретать топливо только для того, чтобы затем перепродать другому посреднику. Покупать бензин разрешат для собственных нужд либо для поставки заранее указанному конечному потребителю. Посредники по-прежнему смогут проводить сделки, но только от имени и за счет конкретного конечного покупателя.

При поставках железнодорожным транспортом участники торгов должны будут указывать конечного получателя бензина. Нарушение новых требований биржа будет считать нарушением правил торгов. Компании могут временно или полностью лишить доступа к площадке.

Представители биржи объяснили изменения необходимостью сделать цепочки поставок более прозрачными и предоставить конечным потребителям приоритетный доступ к топливу.

Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что независимые операторы АЗС, закупавшие значительную часть бензина на бирже или у посредников, должны перейти на прямые договоры с нефтяными компаниями и региональными поставщиками. На каких условиях будут заключаться такие договоры, он не уточнил. Приоритетный доступ конечных потребителей к биржевому топливу также входил в предложения главы «Роснефти» Игоря Сечина, направленные Владимиру Путину в конце мая.

Одновременно российское правительство с 1 июля снизило обязательную долю продажи бензина АИ-92 и АИ-95 на бирже с 15% до 10% от объема производства. Это решение будет действовать до 30 сентября. Власти утверждают, что оно должно помочь стабилизировать внутренний топливный рынок.

Новые правила вводятся на фоне топливного кризиса и резкого сокращения предложения. За первую неделю июля продажи бензина на Петербургской бирже упали примерно на две трети по сравнению с началом июня. На тот момент как минимум девять российских нефтеперерабатывающих заводов, поставлявших продукцию на биржу, находились на внеплановом ремонте.