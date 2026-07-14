Убийство бывшего депутата, члена Reform UK Энн Виддекомб было спланировано, полиция рассматривает политический мотив

Убийство 78-летней Энн Виддекомб, произошедшее, по данным полиции, в середине дня 8 июля, поручили отделу Скотленд-Ярда по борьбе с терроризмом. Убийство было спланировано и подготовлено заранее. Об этом сообщает The Independent.

На вопрос об идеологии, которой мог руководствоваться убийца, глава отдела Лоуренс Тейлор отвечать отказался, однако подчеркнул, что полиция рассматривает «все возможные варианты». Издание The Times ранее сообщило, что полиция в ходе расследования обнаружила материалы, которые указывают на политические мотивы преступления. Полиция также выясняет, планировал ли подозреваемый нападения на других политиков и могут ли быть причастны к убийству Виддекомб иностранные государства.

28-летний гражданин Британии, подозреваемый в убийстве, был задержан в субботу утром, а в понедельник — арестован повторно, уже по подозрению в совершении, подготовке или подстрекательству к теракту. Это дает полиции больше времени, поскольку британские законы позволяют держать подозреваемого в терроризме под стражей до 14 дней без предъявления обвинений.

Виддекомб родилась в 1947 году в графстве Сомерсет и была членом парламента от Консервативной партии с 1987 по 2010 год. С 2019 по 2020 год она была членом Европарламента от партии Brexit, впоследствии переименованной в Reform UK. С 2023 года была представителем партии по вопросам миграции и правосудия. Была евроскептиком и консерватором, выступала против легализации абортов и предоставления равных прав ЛГБТ-людям. Ее нашли мертвой в ее доме в Дартмуре примерно через сутки после убийства, с серьезными травмами. Незадолго до смерти она переписывалась с журналистом Channel 5, обсуждая свое участие в телепрограмме, но в какой-то момент перестала отвечать на сообщения.