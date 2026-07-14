После антивоенной речи фронтмена «Три дня дождя» отправили на лечение. Представители группы назвали его речь «бессознательным бредом»

Фронтмен группы «Три дня дождя» Глеб Викторов находится в стационаре после концерта в Екатеринбурге, на котором он выступил с политической антивоенной речью. Об этом говорится в официальном объявлении представителей коллектива. Сам Викторов свое состояние и заявление группы публично не комментировал.

Как утверждается, охрана допустила в гримерку музыканта посторонних людей, которые воспользовались «прошлой зависимостью» Викторова и «дали ему или подсыпали запрещенные вещества». Кто были эти люди, о каких веществах идет речь и подтвердили ли их наличие медицинские анализы, не уточняется.

Представители группы извинились перед зрителями за состояние Викторова и назвали всё сказанное и сделанное им на сцене «бессознательным бредом»:

«Всё, что делал и говорил артист со сцены, было бессознательным бредом! Концерт был остановлен, артист срочно отправлен в Москву к родителям. И далее отправлен на лечение! Просим с пониманием отнестись к произошедшему! Меры в отношении дальнейшей безопасности артиста приняты в полном объеме! Пожелаем ему быстрого выздоровления! Ближайший концерт 28-го июля артист проведет в своем привычном здоровом состоянии!»

Концерт в Екатеринбурге прошел 12 июля. Во время выступления Викторов возмутился тем, что российские власти называют войну против Украины «специальной военной операцией»:

«Когда это слово даже, б***ь, не произносят. Это не называют войной, это — „СВО“. Мне становится обидно, б***ь! Я с этими людьми вырос, б***ь! Мой звукорежиссер закрывает мне микрофон, б***ь! Почему я так взбешен? Казалось бы, да? Че, б***ь, че произошло? Произошло самое х****е, что может быть с русским человеком. Знаете, что? Когда русский русского предает. Идем на выборы — голосуем за КПРФ. Если не вы — то никто».

После концерта в Telegram-канале Викторова появился пост, в котором утверждалось, что музыкант покинул Россию. Вскоре публикацию удалили, после чего Викторов написал, что из канала стирают его посты и комментарии в поддержку.