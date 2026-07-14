Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.62

EUR

87.58

OIL

75.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

268

 

 

 

 

 

Новости

После антивоенной речи фронтмена «Три дня дождя» отправили на лечение. Представители группы назвали его речь «бессознательным бредом»

The Insider
«Глеб три дня дождя» / Telegram

«Глеб три дня дождя» / Telegram

Фронтмен группы «Три дня дождя» Глеб Викторов находится в стационаре после концерта в Екатеринбурге, на котором он выступил с политической антивоенной речью. Об этом говорится в официальном объявлении представителей коллектива. Сам Викторов свое состояние и заявление группы публично не комментировал.

Как утверждается, охрана допустила в гримерку музыканта посторонних людей, которые воспользовались «прошлой зависимостью» Викторова и «дали ему или подсыпали запрещенные вещества». Кто были эти люди, о каких веществах идет речь и подтвердили ли их наличие медицинские анализы, не уточняется.

Представители группы извинились перед зрителями за состояние Викторова и назвали всё сказанное и сделанное им на сцене «бессознательным бредом»:

«Всё, что делал и говорил артист со сцены, было бессознательным бредом! Концерт был остановлен, артист срочно отправлен в Москву к родителям. И далее отправлен на лечение! Просим с пониманием отнестись к произошедшему! Меры в отношении дальнейшей безопасности артиста приняты в полном объеме! Пожелаем ему быстрого выздоровления! Ближайший концерт 28-го июля артист проведет в своем привычном здоровом состоянии!»

Концерт в Екатеринбурге прошел 12 июля. Во время выступления Викторов возмутился тем, что российские власти называют войну против Украины «специальной военной операцией»:

«Когда это слово даже, б***ь, не произносят. Это не называют войной, это — „СВО“. Мне становится обидно, б***ь! Я с этими людьми вырос, б***ь! Мой звукорежиссер закрывает мне микрофон, б***ь! Почему я так взбешен? Казалось бы, да? Че, б***ь, че произошло? Произошло самое х****е, что может быть с русским человеком. Знаете, что? Когда русский русского предает. Идем на выборы — голосуем за КПРФ. Если не вы — то никто».

После концерта в Telegram-канале Викторова появился пост, в котором утверждалось, что музыкант покинул Россию. Вскоре публикацию удалили, после чего Викторов написал, что из канала стирают его посты и комментарии в поддержку.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Понауехавшие. Как релоканты поменяли экономику Армении, Грузии и Сербии
  2. Как тебе такое, Илон Маск? Документы секретных переговоров России и Китая вскрыли программу по уничтожению спутников Starlink
  3. Бездомная Европа: как жилищный кризис стал главной проблемой ЕС
  4. Вперед к победе капитализма. Как Куба стремительно демонтирует наследие Фиделя Кастро
  5. «Попытки изменить Россию изнутри ни к чему не приводят, а воевать за Украину — это имеет значение!» — экс-журналист «Дождя» о службе в ВСУ

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте