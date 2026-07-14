Энди Бернема поддержали 80% британских депутатов-лейбористов в борьбе за пост лидера партии — теперь у него нет конкурентов

Энди Бернему, кандидату в лидеры британских лейбористов, удалось заручиться поддержкой более 80% депутатов от партии: к 13 июля подписи за его кандидатуру в лидеры партии поставили 349 из 403 коллег, заседающих в Палате общин, сообщает The Guardian. Это значит, что на грядущих выборах лидера партии у Бернема уже не будет конкурентов, поскольку для выставления кандидатуры необходима поддержка минимум 20% действующих коллег-депутатов. Математически собрать такое количество подписей никто уже не сможет.

Официально политика изберут лидером лейбористов 17 июля. Тогда же действующий премьер Великобритании Кир Стармер подаст королю Карлу III прошение об отставке и поручит Бернему сформировать правительство. Скорее всего, полноценно кресло главы кабмина он займет только 20 июля, в понедельник, поскольку маловероятно, что в пятницу в Лондоне успеют закончить со всеми формальными процедурами.

Занимающему пост премьера с 5 июля 2024 года Стармеру пришлось согласиться на отставку на фоне растущей популярности правопопулистской партии Reform UK и ее лидера Найджела Фараджа, неудач в экономике, недовольства избирателей и падения рейтингов лейбористов. По данным YouGov, уровень одобрения Стармера сейчас составляет лишь 14%, тогда как 62% не поддерживают его деятельность. Бернем пользуется популярностью у 25% избирателей, а негативно к нему относятся 28%.

Согласно опросу YouGov, опубликованному 14 июля, Reform UK занимает первое место по популярности среди британцев, набирая 24%, вторую строчку делят Консервативная и Лейбористская партии – у них по 19%.

Возвращать симпатии электората Бернем намерен за счет решения внутренних проблем. Он обещает «перестроить экономику в интересах обычных людей и обеспечить качественный экономический рост в каждом почтовом округе страны».

До нынешнего момента политик, впервые попавший в парламент в 2001 году, дважды пытался возглавить Лейбористскую партию, но оба раза потерпел неудачу. В 2017 году он покинул Палату общин и выиграл выборы на должность мэра Большого Манчестера, после чего дважды переизбирался.

Бернем вернулся в парламент лишь три недели назад, выиграв довыборы в округе Мейкерфилд. Это событие усилило призывы к Стармеру подать в отставку и сделало Бернема главным кандидатом на замену растерявшему популярность премьеру.