Стартап Brinc, поддержанный Сэмом Альтманом, привлек $125 млн на БПЛА для пожарных и полиции на фоне запрета китайских дронов в США

Американский производитель дронов Brinc Drones, среди инвесторов которого — гендиректор OpenAI Сэм Альтман, привлек еще $125 млн, сообщает Bloomberg. Деньги пойдут на расширение продаж БПЛА полицейским и пожарным департаментам США после того, как американские власти ограничили импорт беспилотников китайских конкурентов.

Новый раунд финансирования возглавила Motorola Solutions, которая инвестировала в Brinc ранее. В нем также участвовали фонд Index Ventures и миллиардер Дилан Филд, сооснователь и гендиректор разработчика ПО Figma. Базирующаяся в Сиэтле компания с момента запуска в 2019 году привлекла в общей сложности более $250 млн.

Альтман вложился в Brinc на раннем этапе. Основатель и гендиректор компании — 26-летний Блейк Резник, которого на старте поддержал и Питер Тиль. Brinc специализируется на технологиях для полиции и пожарных: компания продвигает дроны для реагирования на экстренные вызовы и сейчас работает примерно с 1000 полицейских и пожарных департаментов, рассказал Резник в интервью Bloomberg.

Резник объяснил, почему считает Motorola идеальным партнером. Он заявил, что у них уже есть коммерческие отношения с каждым из потенциальных клиентов в США и во многих других странах, благо Motorola продает полиции и пожарным оборудование для связи.

Рынок гражданских дронов в США долгие годы контролировали китайские компании во главе с SZ DJI Technology, однако в декабре Федеральная комиссия по связи США (FCC) объявила о запрете большинства беспилотников иностранного производства и их ключевых компонентов. Решение открыло нишу для американских производителей, включая Brinc, чьи проекты поддерживает Альтман.

Ранее стало известно, что Китай переоборудовал среднее грузовое судно в импровизированный боевой корабль — носитель современных ударных беспилотников. На палубе судна установили модульную электромагнитную катапульту (EMALS), предназначенную для запуска дронов самолетного типа.