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Суд в Сингапуре признал Bloomberg виновным в клевете на двух министров и обязал удалить статью о рынке недвижимости

The Insider
Фото: Lionel Ng/Bloomberg; Edgar Su/AFP/Getty Images

Фото: Lionel Ng/Bloomberg; Edgar Su/AFP/Getty Images

Высокий суд Сингапура удовлетворил иск двух министров страны к агентству Bloomberg о клевете, сообщает оно само. Поводом стала опубликованная в декабре 2024 года статья о рынке элитной недвижимости города-государства. Каждому из истцов присуждено по 230 тысяч сингапурских долларов ($178 тысяч), а Bloomberg обязали удалить материал с сайта.

Иск подали координирующий министр по национальной безопасности К. Шанмугам и министр труда Тан Си Лен. Они утверждали, что статья под заголовком «Сделки с сингапурскими особняками всё чаще окутаны тайной» намекала, будто они скрыли детали двух сделок с недвижимостью, чтобы избежать проверки на отмывание денег. По мнению министров, Bloomberg сделало это злонамеренно.

Агентство настаивало, что материал не содержал того смысла, который приписали ему истцы, и был честной и сбалансированной журналистской работой. Судья Одри Лим с этими доводами не согласилась. В решении, оглашенном во вторник, она признала статью клеветнической и написанной со злым умыслом — с целью опорочить репутацию обоих заявителей, в первую очередь Шанмугама.

Главный редактор Bloomberg Джон Миклтуэйт заявил:

«Мы очень разочарованы этим решением, но, разумеется, будем его уважать. В суде мы доказывали, что наш материал был точным и служил важному общественному интересу, и мы по-прежнему считаем, что министры навязали крайне натянутое толкование добротной статье».

По его словам, редакция и автор материала действовали добросовестно и соблюдали все редакционные стандарты при подготовке текста, а агентство продолжает их поддерживать. Ответчиком по делу выступала компания Bloomberg LP — материнская структура Bloomberg News.

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