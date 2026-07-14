Трамп урезал два национальных заповедника в Юте более чем в десять раз для добычи угля и урана

Президент США Дональд Трамп подписал указы о резком сокращении площади национальных памятников (заповедников) Медвежьи Уши (Bears Ears) и Гранд-Стэркейс-Эскаланте (Grand Staircase-Escalante) в штате Юта. Вместе они занимали более 13 млн гектаров — территорию размером почти со штат Коннектикут, теперь же их совокупная площадь составит менее 123 тысяч гектаров, сообщает Associated Press. Это еще более радикальное урезание, чем в первый срок Трампа. Сам президент представил решение как «возвращение земли людям».

Отмечается, что оба памятника включают уникальные природные объекты и места, священные для ряда индейских племен. При этом на территории Гранд-Стэркейс-Эскаланте находятся крупные запасы угля, а в районе Медвежьих Ушей — урана. Сторонники сокращения площади заповедников утверждали, что охранные границы были чрезмерно растянуты и мешали добыче важных полезных ископаемых. Решение поддержали власти Юты, которые давно добиваются права самостоятельно распоряжаться землями штата. Губернатор-республиканец Спенсер Кокс сказал:

«Вопрос никогда не стоял о том, защищать ли эти земли, — вопрос в том, как защитить их лучше всего».

Его офис заверил, что территории, оказавшиеся за пределами новых границ, останутся под защитой действующих федеральных законов и законов штата.

Защитники природы и представители местных индейских народов, напротив, предупредили, что указ открывает дорогу добывающим компаниям и подрывает соглашение о совместном управлении: Медвежьими Ушами распоряжаются вместе племена и федеральные ведомства. Представительница народа навахо и сопредседатель Межплеменной коалиции Медвежьих Ушей Давина Смит-Иджеса сказала, что связь индейцев с этим местом «нельзя стереть росчерком пера».

Трамп уже сокращал площади обоих памятников в первый президентский срок, но его преемник Джо Байден восстановил их прежние границы, сославшись на духовное, культурное и доисторическое наследие этих мест. Национальные памятники создаются президентами на основании Закона о древностях 1906 года, и экологи настаивают, что документ позволяет учреждать памятники, но не упразднять их. Прецеденты, однако, есть: с 1912 года президенты выпустили более десятка прокламаций о сокращении территорий памятников — так поступали Вудро Вильсон, Гарри Трумэн и Дуайт Эйзенхауэр.

Вернувшись в Белый дом, Трамп методично отменяет природоохранное наследие Байдена. В первый же день он вывел США из Парижского соглашения по климату, объявил чрезвычайное положение в энергетике, дающее правительству полномочия приостанавливать экологические ограничения и ускорять выдачу разрешений на добычу ископаемых, а отдельным указом разрешил добычу нефти, газа и других полезных ископаемых в природных заповедниках Аляски.