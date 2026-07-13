Сейм Литвы разрешил проверять на полиграфе людей, получающих и продлевающих ВНЖ. Ученые считают этот способ выявления лжи ненадежным

Сейм Литвы расширил перечень лиц, которые могут быть подвергнуты проверке на полиграфе. Как сообщает LRT, теперь такая процедура распространяется на иностранцев, если возникают «обоснованные подозрения», что человек может представлять угрозу госбезопасности. Решение утвердили 81 голосом «за» при четырех «против» и 14 воздержавшихся.

Отправить на проверку на детекторе лжи могут, среди прочего, людей, получающих или продлевающих ВНЖ. Если человек откажется от проверки, его автоматически сочтут «представляющим угрозу». Подчеркивается, что процедура не будет обязательной для всех иностранцев — ее будут проводить только по запросу миграционных органов. Власти республики обещают, что в случае отрицательного теста на детекторе лжи решение о судьбе человека будет приниматься на основе всей собранной о нем и его окружении информации.

Кроме иностранцев на подобную проверку можно будет отправлять кандидатов в сотрудники оборонных предприятий и в структуры разведки, а также тех, кто должен получить доступ к секретной информации: например, представителей компаний-поставщиков. До сих пор применять полиграф можно было только к действующим сотрудникам разведки, а также к лицам, уже состоящим на государственной или военной службе.

Вице-министр обороны Литвы Каролис Алекса объяснил нововведения «геополитической ситуацией» и «активизацией враждебных спецслужб».

При этом научные публикации не подтверждают эффективность и надежность полиграфа. Исследователи отмечают, что точность устройства преувеличена, а аппарат может спутать стресс с ложью.

На фоне агрессии РФ против Украины Литва ужесточила правила для получения ВНЖ гражданами России и Украины и расширил список оснований для лишения вида на жительство. В частности, ВНЖ могут отозвать из-за частых поездок в Россию или Беларусь.

В конце 2025 года сообщалось, что республика лишила ВНЖ 145 граждан РФ за визиты в Россию и Беларусь. В частности, Литва аннулировала вид на жительство российского правозащитника Михаила Беньяша из-за двух поездок в Беларусь, куда он ездил, чтобы увидеться с маленьким сыном и привезти его на каникулы в Вильнюс. Позднее Беньяшу удалось оспорить это решение в суде.