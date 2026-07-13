Путин передал во временное управление активы производителя красок AkzoNobel, который обещал уйти из РФ после начала войны, но остался

Владимир Путин своим указом от 13 июля передал российские активы одного из крупнейший мировых производителей красок Akzo Nobel во временное управление АО «Развитие строительных активов». Российской фирме переданы доли в АО «Акзо Нобель Декор», ООО «Акзо Нобель Коутингс» и ООО «Акзо Нобель Лакокраска».

Компания «Развитие строительных активов» зарегистрирована в Москве в сентябре 2025 года, гендиректор — Тимур Амиров. Учредители и руководители в едином реестре юрлиц не раскрываются. По данным источника The Bell, близкого к российскому правительству, «Развитие строительных активов» — структура «Ростеха». В январе 2026 года эта компания получила в управление активы датской группы Rockwool, которой принадлежали в России четыре предприятия по производству тепло- и звукоизоляционных материалов.

В феврале The Bell сообщал, что под управлением нового руководства Rockwool перечислила 600 млн рублей Общероссийскому народному фронту на дроны, РЭБ и связь для фронта. Амиров заявил, что компания возобновит сотрудничество с российским ВПК, прекращенное в 2022 году.

В апреле 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, AkzoNobel опубликовала пресс-релиз, где обещала остановить сотрудничество с авиационной сферой в России, а также заморозить инвестиции и приостановить маркетинговые активности. Позднее документ отредактировали, и текущая версия обращения компании содержит лишь обтекаемую формулировку о «приостановке большей части бизнеса по производству лакокрасочных материалов в России».

Как следует из расследования The Insider от января 2024 года, AkzoNobel продолжила работу в России. Выручка в России по итогам 2022 года составила 16 млрд рублей, лишь на 3% снизившись по сравнению с довоенным 2021 годом. За 2022 год российские филиалы AkzoNobel совокупно заплатили в бюджет 726,3 млн руб. налога на прибыль. Косвенные признаки указывали на то, что лакокрасочные материалы AkzoNobel продолжали использоваться российскими авиационными компаниями. Например, в отчете S7 Airlines за 2022 год говорилось, что «S7 закупает лакокрасочные материалы у надежного и соответствующего экологическим критериям компании поставщика AkzoNobel — ключевого игрока на рынке покрытий для самолетов».

В октябре 2023 года Dulux (наиболее популярный бренд компании) вывел на российский рынок новый продукт — краску для фасадов и цоколей Dulux Weathershield Extraflex. В июле 2023 года AkzoNobel отчиталась, что краски Dulux получили российский отраслевой знак качества ассоциации «Союзкраска», а значит, соответствуют ГОСТам.

Совокупная выручка трех российских компаний Akzo Nobel в 2025 году составила 17 млрд рублей против 20,7 млрд годом ранее, подсчитал The Bell на основе данных бухгалтерской отчетности. Крупнейшая из них — «Акзо Нобель Декор» с выручкой 8,1 млрд рублей.

AkzoNobel — один из пяти крупнейших мировых производителей лаков и красок с головным офисом в Нидерландах. В 2007 году компания открыла собственный завод в Орехово-Зуево, и уже в 2008-м стала крупнейшим производителем порошковых красок в России.