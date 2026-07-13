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Путин передал во временное управление активы производителя красок AkzoNobel, который обещал уйти из РФ после начала войны, но остался

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Владимир Путин своим указом от 13 июля передал российские активы одного из крупнейший мировых производителей красок Akzo Nobel во временное управление АО «Развитие строительных активов». Российской фирме переданы доли в АО «Акзо Нобель Декор», ООО «Акзо Нобель Коутингс» и ООО «Акзо Нобель Лакокраска».

Компания «Развитие строительных активов» зарегистрирована в Москве в сентябре 2025 года, гендиректор — Тимур Амиров. Учредители и руководители в едином реестре юрлиц не раскрываются. По данным источника The Bell, близкого к российскому правительству, «Развитие строительных активов» — структура «Ростеха». В январе 2026 года эта компания получила в управление активы датской группы Rockwool, которой принадлежали в России четыре предприятия по производству тепло- и звукоизоляционных материалов.

В феврале The Bell сообщал, что под управлением нового руководства Rockwool перечислила 600 млн рублей Общероссийскому народному фронту на дроны, РЭБ и связь для фронта. Амиров заявил, что компания возобновит сотрудничество с российским ВПК, прекращенное в 2022 году.

В апреле 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, AkzoNobel опубликовала пресс-релиз, где обещала остановить сотрудничество с авиационной сферой в России, а также заморозить инвестиции и приостановить маркетинговые активности. Позднее документ отредактировали, и текущая версия обращения компании содержит лишь обтекаемую формулировку о «приостановке большей части бизнеса по производству лакокрасочных материалов в России».

Как следует из расследования The Insider от января 2024 года, AkzoNobel продолжила работу в России. Выручка в России по итогам 2022 года составила 16 млрд рублей, лишь на 3% снизившись по сравнению с довоенным 2021 годом. За 2022 год российские филиалы AkzoNobel совокупно заплатили в бюджет 726,3 млн руб. налога на прибыль. Косвенные признаки указывали на то, что лакокрасочные материалы AkzoNobel продолжали использоваться российскими авиационными компаниями. Например, в отчете S7 Airlines за 2022 год говорилось, что «S7 закупает лакокрасочные материалы у надежного и соответствующего экологическим критериям компании поставщика AkzoNobel — ключевого игрока на рынке покрытий для самолетов».

В октябре 2023 года Dulux (наиболее популярный бренд компании) вывел на российский рынок новый продукт — краску для фасадов и цоколей Dulux Weathershield Extraflex. В июле 2023 года AkzoNobel отчиталась, что краски Dulux получили российский отраслевой знак качества ассоциации «Союзкраска», а значит, соответствуют ГОСТам.

Совокупная выручка трех российских компаний Akzo Nobel в 2025 году составила 17 млрд рублей против 20,7 млрд годом ранее, подсчитал The Bell на основе данных бухгалтерской отчетности. Крупнейшая из них — «Акзо Нобель Декор» с выручкой 8,1 млрд рублей.

AkzoNobel — один из пяти крупнейших мировых производителей лаков и красок с головным офисом в Нидерландах. В 2007 году компания открыла собственный завод в Орехово-Зуево, и уже в 2008-м стала крупнейшим производителем порошковых красок в России. 

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