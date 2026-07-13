В МИД России заявили, что посол Германии уедет домой на автомобиле. Это якобы доказывает отсутствие топливного кризиса

МИД России 13 июля вызвал посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа. Ранее в тот же день посол РФ в Берлине Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ, где ему выразили претензии из-за кибератак на европейские страны. В сообщении российского внешнеполитического ведомства нет указаний на связь между этими событиями.

Вместо этого утверждается, что немецкому дипломату было «заявлено об участии Берлина в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре в России». Указали Ламбсдорффу и на «недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии, включая заключение соглашений военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений и организацию работы совместных предприятий по созданию сил и средств нападения на мирные объекты в России», а также на «неприемлемость попыток Германии указывать третьим странам, включая официальных представителей КНР, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией».

Далее в МИД РФ послу Германии рассказали о «сползании информационно-коммуникационной работы немецкого агитпропа в стилистику худших практик нацистской пропаганды», что, как заверили в ведомстве, «вызывает исторически обусловленное отторжение и возмущение самых широких слоев населения» России.

В конце сообщения пресс-служба МИД добавила: «Не без удовлетворения узнали, что посол ФРГ в ближайшее время возвращается на Родину в связи с завершением служебной командировки на автомобиле с бензиновым двигателем». При этом госагентство ТАСС, цитируя то же сообщение МИД, привело еще одно предложение: «Отметили, что это дезавуирует ранее появившуюся хамскую публикацию пресс-службы посольства ФРГ о ситуации с топливом в российской столице».

Однако ни в пресс-релизе на сайте МИД, ни в Telegram-канале ведомства этой фразы сейчас нет, а пост в мессенджере был отредактирован, убедился The Insider. Вместо этого в сообщение вшита гиперссылка, ведущая на пост в канале официального представителя МИД Марии Захаровой, в котором она выражает недовольство призывом посольства ФРГ прекратить агрессивную войну против Украины на фоне бензинового кризиса в РФ.

В официальном Telegram-канале посольства Германии в Москве 6 июля было опубликовано видео, в котором руководитель отдела прессы Лена Хилльмайер, стоя в очереди на АЗС, объясняет, что ни ограничение продаж топлива, ни импорт из-за рубежа, ни усиление ПВО не спасут Россию от бензинового кризиса. «У нас есть гораздо более простая идея: прекратить агрессивную войну против Украины», — заключает дипломат.

Как пояснили в посольстве Германии в Москве, этот ролик фактически и стал основной причиной для вызова Ламбсдорффа. В дипмиссии отметили, что во время встречи в МИД РФ Захарова раскритиковала публикацию посольства в Telegram, поскольку она «затрагивает „болезненные проблемы“ российского населения». В посольстве заверили, что и впредь будут выступать за прекращение агрессии России против Украины и «освещать ее последствия».