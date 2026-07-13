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S7 может отказаться от закупки до 100 самолетов Ту-214. Производитель не гарантирует модернизацию кабины

The Insider
Объединенная авиастроительная корпорация

Объединенная авиастроительная корпорация

Контракт авиакомпании S7 на поставку до 100 российских самолетов Ту-214 может быть сорван или сокращен до минимальной партии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиационной отрасли. Перевозчик не получил гарантий модернизации кабины для управления самолетом двумя пилотами вместо трех членов экипажа. Производитель также не зафиксировал сроки улучшения летно-технических характеристик и сокращения простоев при обслуживании.

По данным издания, сейчас один Ту-214 оценивается почти в 8,9 млрд рублей, а Минпромторг рассчитывает при помощи субсидии снизить цену примерно до 6 млрд. На модернизацию кабины может потребоваться еще более 20 млрд рублей бюджетного финансирования.

В S7 утверждают, что переговоры продолжаются и о срыве сделки речи пока не идет. В компании подтвердили, что рассчитывают получить версию Ту-214 с двухчленным экипажем, однако допускают поставку первых самолетов с бортинженером. Окончательный контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией планируют подписать до конца 2026 года.

По данным газеты, изначально предполагалось, что S7 получит самолеты по цене до 3,3 млрд рублей за борт на тех же условиях, что и «Аэрофлот». Однако авиакомпания не стала авансировать заказ до согласования его параметров. Поэтому первые Ту-214, выпущенные после машин для государственной авиации, распределили между Red Wings и «Якутией», а поставки для S7 могут начаться не раньше конца 2029 года.

Переход к кабине без бортинженера должен снизить расходы перевозчика. Подготовка шести бортинженеров для одного самолета, по оценке источника издания, обойдется как минимум в 90 млн рублей только на обязательную летную практику. Для десяти самолетов расходы составят от 900 млн рублей без учета зарплат пилотов.

Серийное производство Ту-214 неоднократно отставало от первоначального графика. Первые самолеты планировали передать заказчикам еще в 2023 году, однако Казанский авиазавод не успел расширить производственные мощности и продолжает выполнять гособоронзаказ. Сейчас ОАК обещает поставить четыре Ту-214 для государственной авиации в 2026 году, восемь — в 2027-м, а затем довести выпуск до 20 машин в год.

Объединенная авиастроительная корпорация

Объединенная авиастроительная корпорация

Ранее от закупки 40 Ту-214 отказался «Аэрофлот», который также требовал переделать кабину под двух пилотов. Компания переориентировала заказ на МС-21. По словам источников «Коммерсанта», S7 может поступить так же, если условия сделки по Ту-214 согласовать не удастся.

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