Экс-командир 155-й бригады ВСУ задержан по делу об убийстве двух братьев в Киевской области

Бывший командир 155-й ОМБр ВСУ задержан по делу о жестоком убийстве двух жителей села Калиновка в Киевской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада министра внутренних дел Игоря Клименко о задержании еще одного участника группы. Всего по делу задержаны уже десять человек — это военнослужащие и экс-комбриг.

Зеленский заявил:

«Все, что ими делалось, будет детально проверено. Это дело, которое касается не одной общины и не только Киевщины. Установить полную правду и привлечь к ответственности всех виновных — это потребность всей страны. Так и будет».

Президент добавил, что глава Киевской области и начальник областной полиции встретились с жителями Калиновки и всё обещанное общине должно быть выполнено в полном объеме.

Ранее экс-комбриг 155-й ОМБр Станислав Лучанов после задержания подчиненных самовольно покинул часть и скрылся, его объявили в розыск. 11 июля Военная служба правопорядка сообщила ему о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве. По версии следствия, которую приводило издание ZN.UA, Лучанов приказал восьми подчиненным «наказать» неизвестных, якобы оскорбивших его жену. В ночь на 28 июня военные ворвались во двор дома братьев Максима и Романа Мосейчуков в Калиновке Белоцерковского района, похитили их, вывезли в другую область и там убили.

Жители села рассказали корреспондентке hromadske, что супруга Лучанова, жившая в Калиновке, неоднократно жаловалась на шум мотоциклов, мешавший ее маленькому ребенку, а незадолго до похищения военные обходили село со списком, предположительно, владельцев мототехники и выясняли адреса. Среди фигурантов дела также есть комбат Алексей Долголенко, который в суде отказался назвать заказчика преступления. Восьмерых военных арестовали на 60 суток.

Лучанов возглавил 155-ю бригаду в феврале 2026 года, до этого он был начальником штаба 425-го штурмового полка «Скеля». Вокруг этого полка недавно разгорелся скандал: журналисты насчитали не менее 25 небоевых смертей среди новобранцев с конца 2025 года до весны 2026-го. Родственники погибших говорили о следах побоев на телах. Командира «Скели» отстранили на время расследования.