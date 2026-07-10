Глава SK Hynix пообещал сильнейший в истории дефицит чипов памяти в 2027 году и то, что после 2030 года лучше не станет

Генеральный директор SK Hynix, одного из крупнейших производителей компьютерной памяти, Квак Но Джон заявил, что 2027 год станет худшим в истории индустрии с точки зрения предложения этого продукта. Об этом он рассказал в интервью Reuters в день начала торгов акциями южнокорейской компании на бирже Nasdaq.

Он добавил, что спрос со стороны клиентов продолжает расти, тогда как мощности компании ограничены. По оценке Квака, спрос будет превышать производственные возможности SK Hynix даже после 2030 года, несмотря на агрессивное расширение производства.

Как отмечается, комментарии главы компании прозвучали на фоне успешного дебюта SK Hynix на американской бирже — к середине торгового дня в пятницу ее бумаги выросли на 14,8% — до $170,94. Компания стала ключевым звеном в цепочке поставок для индустрии искусственного интеллекта благодаря лидерству в производстве памяти с высокой пропускной способностью (HBM), которая используется в чипах Nvidia.

Квак также сообщил, что США остаются одним из кандидатов на размещение будущего завода по производству кремниевых пластин, однако решение пока не принято. Компания будет выбирать площадку, способную обеспечить достаточно земли, электроэнергии, воды и квалифицированных кадров при конкурентных издержках — помимо США рассматриваются Япония и Юго-Восточная Азия. В Америке SK Hynix уже вкладывает около $4 млрд в завод по передовой упаковке чипов в Индиане и еще $10 млрд — в развитие компании по ИИ-решениям.

Вместе с Samsung Electronics SK Hynix участвует в плане южнокорейского правительства по удвоению производства чипов памяти в стране за пять лет — каждая из компаний вложит по 400 трлн вон ($266 млрд) в производственные площадки на юго-западе Южной Кореи. Часть инвесторов опасается, что столь масштабные вложения повысят риски компаний в случае спада. Скептики указывают, что инвестиционный цикл в ИИ может приближаться к перелому — Apple, по сообщениям, ищет китайских поставщиков полупроводников, а Meta хочет коммерциализировать избыточные вычислительные мощности. Однако глава Nvidia Дженсен Хуанг в прошлом месяце заявил, что нехватка ИИ-памяти сохранится еще несколько лет, а UBS ожидает недопоставок на мировом рынке DRAM как минимум до второго квартала 2028 года.

SK Hynix стала одним из главных бенефициаров ИИ-бума — операционная прибыль компании в 2025 году достигла рекордных 47 трлн вон ($31 млрд), вдвое больше, чем годом ранее, а в текущем квартале аналитики ожидают уже 65,5 трлн вон. За последние 12 месяцев акции компании подорожали более чем в семь раз, хотя за две недели до выхода на Nasdaq потеряли 18% на фоне сомнений в устойчивости роста ИИ-индустрии.

Дефицит чипов памяти уже привел к росту цен на технику Apple и вынудил Meta заключать долгосрочные контракты с поставщиками — аналитики Morgan Stanley назвали «чипфляцию» макроэкономической проблемой.