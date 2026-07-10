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Проект «Схемы» установил личность медика, который пытал украинских пленных и домогался их в колонии в Пакино Владимирской области

The Insider
Вячеслав Черданцев в 2023 году. Фото: «Схемы»

Вячеслав Черданцев в 2023 году. Фото: «Схемы»

Медика по прозвищу Коновал, который пытал украинских пленных в колонии во Владимирской области, зовут Вячеслав Черданцев, установили «Схемы», расследовательский проект украинской службы «Радио Свобода». Журналисты поговорили примерно с 50 вернувшимися из плена украинцами, которые содержались в колонии в Пакино (ИК-7).

По рассказам пленников, Черданцев регулярно издевался над ними, заставлял раздеваться, имитировать действия сексуального характера, отпускал унизительные замечания об их половых органах. «Нам казалось, что он извращенец», — рассказал один из опрошенных.

Кроме того, Черданцев не оказывал пленным медицинской помощи, что, в частности, привело к вспышке чесотки (паразитарного заболевания кожи) в колонии. «Мы из-за чесотки спать ночью не можем, просишь у него мазь, а он говорит, что хочет, чтобы мы мучались», — рассказал бывший пленный.

Как удалось выяснить, Черданцеву 48 лет, родился в Кыргызстане. Там работал фельдшером в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Согласно отчету, с которым ознакомились «Схемы», в этом учреждении кабинет медчасти часто был закрыт, отсутствовали базовые лекарства, а подростки страдали инфекционными и дерматологическими болезнями в запущенной форме.

В Россию Черданцев переехал, вероятно, в 2013 году, поселился в поселке Первомайское близ Пакино. Сначала работал в детском доме, а с 2015 года — в ИК-7.

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