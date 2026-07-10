Депутата Самарской губернской думы исключили из «Единой России» за поддельное удостоверение «ветерана СВО»

Самарский политический совет «Единой России» исключил из партии депутата Самарской губернской думы Александра Милеева за поддельное удостоверение «ветерана СВО». Как сообщил самарский губернатор Вячеслав Федорищев в мессенджере Max, поведение Милеева сочли дискредитирующим партию:

«Он, как теперь уже подтвердила комиссия Министерства обороны РФ, обманным путем получил удостоверение ветерана специальной военной операции. Пытался им воспользоваться на внутрипартийном предварительном голосовании, чтобы получить привилегии. Проведенная проверка подтвердила, что справка недействительна. Александр Милеев присвоил себе то, что завоевывают в бою».

Председатель Ассоциации ветеранов специальной военной операции Самарской области Андрей Колотовкин, комментируя поступок Милеева, пожаловался, что «некоторые [участники войны в Украине] без ноги, без руки, инвалиды до сих пор не могут получить удостоверение ветерана боевых действий».

Милеев заседает в Самарской губернской думе с 2011 года. Как сообщалось, в этом году он зарегистрировался на праймериз «ЕР» как участник СВО. 2 июня Федорищев заявил, что региональное отделение партии не может «принять решение, что данный кандидат соответствует статусу участнику СВО», и поручил провести партийную проверку.

В Самарской области Александра Милеева называют «водочным королем», а также «мусорным королем». Он был председателем совета директоров комбината «Родник», который занимался производством спиртных напитков. Также Милеева называли одним из бенефициаров ООО «ЭкоСтройРесурс» — бывшего оператора Самарской области по обращению с твердыми коммунальными отходами.