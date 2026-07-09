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При пожаре на обувной фабрике в Китае погибли 28 человек, Си Цзиньпин потребовал привлечь виновных к ответственности

The Insider
Фото: Zheng Liang/Xinhua via AP

Фото: Zheng Liang/Xinhua via AP

В Китае при пожаре на обувной фабрике погибли 28 человек. Возгорание произошло в четверг на предприятии компании Huiteng в городе Цзиньцзян в восточной провинции Фуцзянь, сообщает Associated Press со ссылкой на агентство «Синьхуа».

В момент возгорания в здании находились 237 работников фабрики и двое посетителей. Спасателям удалось эвакуировать или вывести из огня 213 человек. Двое из 28 погибших скончались уже после того, как их доставили в больницу, передает государственный телеканал CCTV. Местные СМИ писали, что часть людей оказалась заблокирована на крыше здания. Причина пожара пока не установлена.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал «приложить все силы к поисково-спасательной операции», оперативно расследовать происшествие и «строго привлечь виновных к ответственности». Владелец фабрики и другие руководители предприятия задержаны, счета компании заморожены.

На кадрах CCTV виден обгоревший дочерна фасад многоэтажного здания, окутанного дымом. На более ранних видео огонь горит сразу на нескольких этажах, а корпус фабрики застилает густой черный дым. Цзиньцзян, где произошел пожар, называют «обувной столицей» Китая.

В ноябре 2022 года при возгорании на заводе в Аньяне погибли 38 человек, а в 2023 году пожар в пекинской больнице Чанфэн унес жизни 29 человек. В конце ноября 2025 года в Гонконге загорелся жилой комплекс Wang Fuk Court — жертвами стали более 160 человек, тот пожар стал самым смертоносным в городе за последние 77 лет.

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