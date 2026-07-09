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Три завода в Кирове оштрафовали за недобор резервистов для охраны предприятий от дронов

The Insider
Завод «ЛЕПСЕ». Фото: lepse.com

Завод «ЛЕПСЕ». Фото: lepse.com

Суд в Кирове оштрафовал на 50 тысяч рублей АО «Электромашиностроительный завод „ЛЕПСЕ“» по протоколу о неисполнении решения оперштаба региона (статья 2.7 закона Кировской области). Как пишет «Вёрстка», обратившая внимание на постановление суда, руководство завода наказали за недобор сотрудников в мобилизационный резерв для охраны предприятия от дронов.

В декабре 2025 года оперштаб Кировской области включил «ЛЕПСЕ» в список стратегических объектов, «представляющих наибольший уровень опасности» из-за угроз атак беспилотников. Завод обязали сформировать резерв для «охраны и обороны». Однако нужного количества желающих среди работников не нашлось.

Как объяснили юристы предприятия в апелляции, агитация сотрудников оказалась «безрезультативной». Однако, по их словам, позднее в резерв всё же удалось набрать нужное число людей. 18 июня дело против «ЛЕПСЕ» прекратили по малозначительности, пишет «Вёрстка».

Между тем «Медиазона» обнаружила, что по аналогичным протоколам оштрафовали еще два кировских завода: «Сельмаш» (100 тысяч рублей, в апелляции снизили до 50 тысяч) и «Маяк» (50 тысяч рублей).

Юристы «Сельмаша» в суде объясняли, что областной оперштаб не имеет права устанавливать квоты на трудоустройство, а само предприятие не может принуждать сотрудников вступать в резерв, поскольку это нарушает статью 37 Конституции о свободе труда. На момент рассмотрения жалобы завод всё же смог закрыть требуемую квоту в десять человек, поэтому сумма штрафа была уменьшена.

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