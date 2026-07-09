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Новости

Президент Палестины назначил выборы в местный парламент на конец ноября этого года. Они пройдут впервые за 20 лет

The Insider
Фото: протестующие с плакатом с фото Махмуда Аббаса, Сектор Газа, 2020 год / Anadolu Agency

Фото: протестующие с плакатом с фото Махмуда Аббаса, Сектор Газа, 2020 год / Anadolu Agency

Президент Палестины Махмуд Аббас издал указ о проведении парламентских выборов в конце ноября этого года, сообщает местное агентство Wafa. Это будут первые подобные выборы за последние 20 лет. 

Выборы в местный парламент — Палестинский законодательный совет — назначены на 28 ноября этого года. 

Если эти выборы состоятся, они станут первыми за последние 20 лет. Предыдущий раз выборы на палестинских территориях прошли в январе 2006 года. Тогда больше половины мест (74 из 132) получили кандидаты от ХАМАС, правящей партии ФАТХ досталось 45 мандатов, а остальные разделили между собой местные небольшие партии и движения. 

В то время как ФАТХ была ориентирована на диалог с Израилем, ХАМАС выступал за силовое решение палестино-израильского конфликта. Разногласия между этими двумя силами возникли сразу же после подведения итогов голосования. Разногласия привели к открытой гражданской войне, и летом 2007 года ХАМАС силой захватил власть в секторе Газа — одной из двух палестинских территорий. 

С того момента работа парламента была фактически парализована, но официально распущен он был лишь в 2018 году по решению конституционного суда. Выборы в Палестинский законодательный совет были снова анонсированы в 2021 году, но так и не состоялись. 

Сам же президент — 90-летний Махмуд Аббас — занимает свой пост с 2005 года. Срок его полномочий должен был истечь в 2009-м, но президентские выборы тоже каждый раз откладывались. Аббас, таким образом, занимает свой пост уже 21 год. 

Президентские выборы запланированы в Палестине на первый квартал следующего года. Их дата еще не назначена. 

Весной этого года в Палестине прошли местные выборы. 

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