Суд в Польше приговорил российского активиста Игоря Рогова к 7 годам колонии по обвинению в работе на ФСБ

Суд в Польше приговорил российского активиста Игоря Рогова к 7 годам лишения свободы по обвинению в сотрудничестве с ФСБ. Его жена Ирина получила 3 года тюрьмы. Об этом пишет польское издание Onet.

Рогов был признан виновным по обвинению в шпионаже и отправке посылки со взрывным устройством внутри, его жена Ирина — в пособничестве и подстрекательстве к шпионажу.

Как пишет издание «Вот Так», из-за того что Роговы ожидали приговора в СИЗО, Игорь должен выйти на свободу через 5 лет, а Ирина — через 1,5 года. По польскому законодательству один день в СИЗО засчитывается как один день в колонии. Рогов был арестован в июле 2024-го, а его жена — в декабре того же года.

По версии стороны обвинения, Рогов в 2022 году на протяжении нескольких месяцев поддерживал контакты с российскими спецслужбами. Супруги переехали в Польшу тогда же в 2022 году, Игорь Рогов получил в стране политическое убежище. В России он был заместителем координатора штаба Алексея Навального в Саранске и координатором «Открытой России» в Мордовии.

Как считает сторона обвинения, Рогов писал для ФСБ отчеты о конференциях оппозиционной организации «Открытая Россия», которые проходили в Польше. Его жена во время поездки в Россию передала посылку с зашифрованной флешкой для ФСБ, на которой находились данные о польских чиновниках, сотрудниках Национального агентства академических обменов и преподавателях, работавших с российскими оппозиционерами.

Также в обвинении фигурирует эпизод об отправке взрывчатки. Источники «Вот Так» утверждали, что посылка была частью операции украинских спецслужб по переправке компонентов для взрывчатки в Россию, а Рогова задержали из-за того, что украинская сторона не предупредила польских коллег.