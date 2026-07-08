Трамп приказал министру финансов полностью прекратить торговлю с Испанией. США не могут сделать это в одностороннем порядке — эксперт

На саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп поручил министру финансов США Скотту Бессенту прекратить торговлю с Испанией, сообщает Reuters.

«Я не хочу вести с ними никакой торговли, ясно? Сделайте это немедленно. Даже не разговаривайте с ними. Они безнадежны. Они плохие люди... Они зарабатывают на нас столько денег, и мы добьемся того, чтобы они зарабатывали гораздо меньше», — сказал Трамп Бессенту.

Министр финансов ответил: «Да, господин президент».

Агентство отмечает, что это уже второй случай, когда Трамп поручает Минфину США прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа взять на себя обязательство достичь нового целевого показателя расходов НАТО — 5% ВВП. После первой такой угрозы в марте этого года торговля между странами продолжалась в обычном режиме.



«Испания ни с чем не соглашается, и вы не должны тащить ее на себе», — сказал Трамп генеральному секретарю НАТО Марку Рютте. Позднее Рютте заявил, что Испания «сделала огромный шаг в прошлом году», увеличив расходы до 2%.



После мартовских угроз глава по вопросам конкуренции в ЕС и бывший министр в правительстве Педро Санчеса Тереса Рибера сказала, что «федеральное правительство США знает, как устроены торговые отношения ЕС, и не заинтересовано в их разрыве».



Правила Евросоюза требуют вести переговоры о торговле со всем блоком, а не с отдельной страной-членом, подчеркивает Reuters.



В разговоре с The Insider политолог Иван Преображенский говорит, что полностью прекратить торговые отношения с Испанией для США нереально, но возможен ограничительный акт в отношении отдельных видов товаров.

«Надо смотреть, какие технические решения за этим последуют со стороны Минфина США. Полностью США прекратили экономические отношения разве что с Кубой. И то не совсем. Так что технически, думаю, это нереально. Тем более политически. Итогом, вероятно, будет какой- то ограничительный акт в отношении отдельных категорий испанской продукции. Не более того. И суды».

Ранее Трамп негодовал из-за того, что премьер-министр Испании Педро Санчес отказался разрешить США использовать испанское воздушное пространство и военные базы для войны с Ираном.