Берлинская полиция предупредила о новом пути распространения наркотиков: рекламные «пробники» и контакты дилеров бросают в почтовые ящики

Полиция Берлина выпустила предупреждение о новом способе распространения наркотиков: яркие листовки с контактами дилеров подбрасывают прямо в почтовые ящики вместе с пакетиком кокаина, гашиша, экстази, марихуаны или другого наркотика.

Полиция попросила граждан сообщать о такого рода рекламе правоохранителям. «К сожалению, разноцветные пакетики особенно привлекательны для детей. Поэтому родителям сейчас следует быть особенно осторожными», — говорится в сообщении.

Как писало ранее издание Der Spiegel со ссылкой на исследование, проведенное Федеральным институтом общественного здравоохранения (BIÖG), в 2025 году кокаин хотя бы раз употребляли 4,1% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, по сравнению с 1,2% в 2015 году. В общей сложности 18,7% молодых людей имели опыт употребления запрещенных веществ. Кроме того, анализы сточных вод, проведенные по заказу Европейского агентства по наркотикам и наркомании (EUDA) в немецких городах, указывают на увеличение употребления кокаина в последние годы.