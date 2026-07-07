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Конституционный суд Казахстана разрешил Токаеву «обнулить» президентский срок. Ранее в стране переписали Основной закон

The Insider
Акорда

Акорда

Конституционный суд Казахстана постановил, что избрание или назначение на государственные должности после вступления в силу новой Конституции будет считаться первым, даже если человек уже занимал этот пост по прежнему Основному закону. Это фактически позволяет действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву снова участвовать в выборах главы государства.

Об этом говорится в нормативном постановлении Конституционного суда Казахстана от 7 июля. Суд рассматривал обращение самого Токаева об официальном толковании положений новой Конституции.

До вступления новой Конституции в силу в Казахстане действовало правило об одном семилетнем президентском сроке без права переизбрания. В новой Конституции это ограничение сохранилось, однако Конституционный суд решил, что при его применении не должны учитываться сроки во время действия Конституции 1995 года:

«Для целей применения установленных указанными конституционными нормами ограничений избрание или назначение таких лиц на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года рассматривается как первое избрание или назначение».

Новая Конституция Казахстана вступила в силу 1 июля 2026 года. По официальным данным, на мартовском референдуме ее поддержали более 87% участников голосования. Президент Токаев назвал голосование «судьбоносным днем».

Реформа радикально меняет политическую систему Казахстана: вместо двухпалатного парламента — Сената и Мажилиса — создается однопалатный Курултай, возвращается должность вице-президента, а также появляется новый консультативный орган — Народный совет, члены которого, как предполагалось, будут назначаться президентом.

Политологи, опрошенные The Insider, предупреждали, что такие изменения могут усилить президентский контроль над политической системой и еще больше сузить возможности для политической конкуренции. Полномочия Токаева на посту президента истекают в 2029 году. В 2022 году Токаев заявлял, что не собирается «обнулять» свой президентский срок. 

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