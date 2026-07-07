Два взрыва прогремели в Дамаске у отеля, в котором проводил встречи президент Франции Макрон. Ранены 18 человек

Две бомбы взорвались недалеко от отеля Four Seasons в Дамаске, где президент Франции Эммануэль Макрон 7 июля проводил встречи с представителями гражданского общества. Как сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию французского лидера, сам он взрывов не слышал и позднее в тот же день встретился с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа. По данным агентства, взрывы раздались уже после того, как кортеж Макрона направился в президентский дворец.
Сирийское государственное информагентство Sana сообщает, что в результате двух взрывов ранены 18 человек, в том числе четверо полицейских. В заявлении МВД Сирии говорится об отсутствии угрозы для визита Макрона — он проходит по расписанию.
По данным МВД, два самодельных взрывных устройства были помещены в припаркованный у обочины автомобиль и в мусорный контейнер. Их обнаружили сотрудники служб безопасности и пытались обезвредить, однако в процессе бомбы взорвались.
Уточняется, что взрывы произошли между зданием Министерства туризма Сирии и Национальным музеем Дамаска, напротив которого через дорогу находится отель Four Seasons.
Эммануэль Макрон прибыл в Дамаск накануне. Он стал первым главой страны — члена ЕС, посетившим Сирию после смены режима.