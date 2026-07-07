Два взрыва прогремели в Дамаске у отеля, в котором проводил встречи президент Франции Макрон. Ранены 18 человек

Сирийское государственное информагентство Sana сообщает, что в результате двух взрывов ранены 18 человек, в том числе четверо полицейских. В заявлении МВД Сирии говорится об отсутствии угрозы для визита Макрона — он проходит по расписанию.

По данным МВД, два самодельных взрывных устройства были помещены в припаркованный у обочины автомобиль и в мусорный контейнер. Их обнаружили сотрудники служб безопасности и пытались обезвредить, однако в процессе бомбы взорвались.

Уточняется, что взрывы произошли между зданием Министерства туризма Сирии и Национальным музеем Дамаска, напротив которого через дорогу находится отель Four Seasons.