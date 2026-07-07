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Новости

Правительство поддержало отправку срочников в воинские подразделения пожарной службы МЧС на фоне дефицита кадров и низких зарплат — СМИ

The Insider
МЧС России

МЧС России

Российское правительство поддержало законопроект, который позволит направлять солдат-срочников на службу в воинские подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой источники.

Срочников планируют привлекать к тушению пожаров и аварийно-спасательным работам. Законопроект также расширяет полномочия воинских подразделений противопожарной службы: сейчас они работают в основном на закрытых территориях, особо важных и режимных объектах, а после принятия поправок смогут выезжать в населенные пункты и организации.

Инициативу внесли в Госдуму в апреле депутаты от «Единой России», в том числе вице-спикеры Виктория Абрамченко и Петр Толстой. В первом чтении законопроект пока не рассматривали.

Еще в феврале глава МЧС Александр Куренков говорил, что в министерство могут направить до 5 тысяч срочников. По его словам, договоренности с Минобороны уже были достигнуты, а укомплектование МЧС призывниками должно пройти без увеличения штатной численности ведомства.

Нехватку сотрудников в МЧС власти объясняют в том числе низкими зарплатами. Куренков ранее признавал, что пожарные вынуждены подрабатывать «не от хорошей жизни», в том числе автослесарями или вахтовиками. На сайте московского управления МЧС кандидатам на должности пожарного и старшего инструктора группы экстренного реагирования предлагают от 50 тысяч рублей, водителям пожарной машины — от 53 тысяч, госинспекторам по маломерным судам — от 48 тысяч. Для инженера отдела применения беспилотных авиационных систем указана зарплата 25 тысяч рублей.

Один из авторов законопроекта, депутат Анатолий Выборный, сказал «Ведомостям», что срочники должны помочь сократить дефицит личного состава, прежде всего среди рядовых и младшего начальствующего состава. В пояснительной записке говорится, что численность дежурных караулов МЧС в среднем снижается на 3–5% в год. Из-за нехватки людей некоторые пожарно-спасательные подразделения временно прекращали работу, а низкая укомплектованность, как утверждают авторы инициативы, может приводить к росту площади пожаров, травмам и большему ущербу.

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