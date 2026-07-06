Суд в Лондоне отказал оператору «Северного потока» в €579 млн страховки за взрывы: ущерб признали связанным с войной России против Украины

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса отказал оператору «Северного потока» Nord Stream AG во взыскании €579 млн со страховщиков за повреждение газопровода при взрывах в Балтийском море в сентябре 2022 года, следует из опубликованного 6 июля решения. Суд признал, что повреждения прямо или косвенно стали следствием войны России против Украины и поэтому подпадают под предусмотренное полисами исключение из страхового покрытия.

Иск был подан к Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance, которые представляли группы страховщиков. Nord Stream AG требовала покрыть ущерб от взрывов на двух нитках «Северного потока», принадлежащих компании. Nord Stream AG зарегистрирована в Швейцарии, 51% ее акций принадлежит структуре «Газпрома».

Судья Клэр Моулдер указала, что для решения страхового спора не требуется устанавливать, кто именно устроил диверсию. Эксперты сторон рассматривали в качестве возможных исполнителей Россию, США, Украину или украинских негосударственных акторов. Суд пришел к выводу, что если диверсию совершил любой из рассматривавшихся возможных исполнителей, война была значимой причиной его действий.

В решении говорится, что если взрывы устроила Украина или связанные с ней акторы, их возможной целью могло быть сокращение доходов России от экспорта газа и удар по российской экономике во время войны. Если за диверсией стояла Россия, ее мотивом могло быть желание наказать Германию и ЕС за изменение политики после вторжения, заставить их сократить поддержку Украины и сохранить энергетическое давление. В случае причастности США суд также усмотрел гипотетическую связь атаки с российским вторжением в Украину и войной.

При этом суд не установил, какая из версий соответствует действительности, и не признал ответственными за взрывы Россию, Украину или США. В решении отдельно отмечается, что вывод о связи ущерба с войной нужен только для применения страхового исключения.

Суд также признал, что вмятина на одной из ниток «Северного потока», которую Nord Stream AG допускала как возможное следствие падения якоря, вероятнее всего, была вызвана взрывом в ходе той же атаки. По мнению суда, версия с якорем была крайне маловероятной.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года. Были повреждены обе нитки «Северного потока» и одна из ниток «Северного потока 2». Еще одна нитка «Северного потока 2» получила внешние повреждения, однако утечки на ней не произошло. Суд указал, что эксперты сторон согласились: для повреждения труб использовались направленные заряды на основе гексогена.

В начале июля Генеральная прокуратура Германии предъявила первое обвинение по делу о подрыве газопровода: 50-летнего гражданина Украины Сергея Кузнецова обвинили в нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что власти расценивают как военное преступление. По версии обвинения, в диверсии участвовали еще шесть граждан Украины — четыре водолаза, специалист по взрывчатке и капитан яхты Andromeda, с которой, как полагают следователи, закладывали взрывные устройства. Кузнецова следствие считает координатором операции, на момент взрыва он служил в украинском спецназе.