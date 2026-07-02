Прокуратура Германии предъявила первое обвинение гражданину Украины по делу о подрыве «Северного потока»

Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения 50-летнему Сергею Кузнецову. Его обвинили в нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что власти расценивают как военное преступление, пишет газета Die Zeit.

Кузнецов стал первым подозреваемым в причастности ко взрывам, который предстал перед судом в Германии. Под стражей в стране он находится с ноября прошлого года.

Сторона обвинения считает, что именно он играл роль координатора в операции по подрыву газопровода «Северный поток» в конце сентября 2022 года. Ему также предъявили обвинения в нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что, с точки зрения международного уголовного права, считается военным преступлением, уточняет Die Zeit.

Газета Süddeutsche Zeitung пишет, что доказательства против Кузнецова прокуроры считают «неопровержимыми». В августе прошлого года его изначально задержали в Италии, там он находился под стражей в ожидании экстрадиции в Германию. Тогда Кузнецов звонил своим родственникам и знакомым и в разговорах с ними, как утверждается, обсуждал именно организацию взрыва.

Доказательства его причастности к нападению также нашли в его мобильном, но какие именно, не уточняется.

На момент диверсии Сергей Кузнецов служил в украинском спецназе. Это подтвердили в Министерстве обороны Украины. Помимо него в операции, по мнению немецких следователей, участвовали также еще шесть граждан Украины: четыре водолаза, специалист по взрывчатке и капитан яхты Andromeda, с которой закладывалась взрывчатка.