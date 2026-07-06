В штате США Юта ИИ будет выписывать рецепты без надзора человека. Врачебной комиссии не дают его контролировать

Стартап Doctronic готовится полностью убрать врачей из процесса продления рецептов в рамках пилотной программы штата Юта. Сейчас все решения ИИ еще проверяют доктора-люди, но компания рассчитывает вскоре перейти к полностью автоматизированному режиму, сообщает Associated Press.

Ранее сообщалось, что Юта начала сотрудничество с Doctronic, чья система обрабатывает рутинные запросы на продление рецептов у пациентов с хроническими заболеваниями — с января ее курирует совет из пяти специалистов по ИИ, где нет ни одного врача.

Отмечается, что медицинская лицензионная комиссия штата фактически не имела права голоса в этом вопросе. Как рассказал ее глава Алан Смит, о запуске программы в январе он и коллеги узнали из новостей, а в марте 11 членов комиссии подписали письмо с требованием приостановить проект. Их беспокоило автоматическое продление рецептов на препараты с побочными эффектами и лекарственными взаимодействиями. По словам Смита, членам комиссии сказали, что их «никто спрашивать не будет».

Юта запустила проект в рамках «регуляторной песочницы», которая позволяет властям штата временно снимать законодательные ограничения для перспективных ИИ-компаний. В список из 190 препаратов, которые Doctronic вправе продлевать без осмотра врача, входят, например, антикоагулянты, опасные для пациентов с язвой желудка или внутренними кровотечениями. Американская медицинская ассоциация также выразила обеспокоенность, заявив, что продление рецептов — не рутинная формальность.

При этом глава офиса по ИИ штата Юта Зак Бойд отметил, что Doctronic пока действует чрезмерно осторожно и часто передает неоднозначные случаи врачам: несколько препаратов, включая лекарство от аритмии, уже исключили из списка после жалоб на безопасность.

Помимо Юты, аналогичные регуляторные послабления для ИИ-компаний ввели Техас и Вайоминг, а законодатели Айовы, Айдахо и других штатов готовят законопроекты о формальном лицензировании медицинских ИИ-сервисов. Многие из них полагаются на шаблон некоммерческой организации Cicero Institute, который основал Джо Лонсдейл, сооснователь Palantir. При этом Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое традиционно регулирует медицинские технологии на федеральном уровне, заявило, что не выдавало разрешений ни одному ИИ-чат-боту, но намерено занимать сдержанную позицию в этом вопросе.