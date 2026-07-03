Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

77.93

EUR

88.71

OIL

71.98

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

81

 

 

 

 

 

Новости

Ученые обнаружили единый механизм уменьшения размеров холоднокровных морских животных при потеплении климата

The Insider
Иллюстрация к материалу

Морские холоднокровные организмы — от моллюсков до рыб — устойчиво мельчают во время резкого потепления климата, и эта закономерность повторяется на протяжении всей истории Земли. К такому выводу пришла международная группа палеонтологов из университетов Германии, Франции и Польши, опубликовавшая исследование в журнале PNAS. Ученые проанализировали почти 9 тысяч случаев изменения размеров тела морских организмов, основанных на более чем 1,6 млн измерений отдельных особей — от ископаемых находок возрастом сотни миллионов лет до современных наблюдений.

Эффект уменьшения размеров организмов после катастроф известен науке давно и называется «лилипут-эффектом» — впервые его описали еще у ископаемых существ, переживших массовые вымирания. Однако до сих пор было неясно, насколько это правило универсально: большинство прежних исследований изучали лишь отдельные виды или регионы в короткие промежутки времени. Новая работа впервые свела воедино данные по десяти крупнейшим экологическим кризисам за последние 500 млн лет, включая все пять массовых вымираний в истории планеты и несколько эпизодов резкого глобального потепления.

Результаты показали, что уменьшение размеров тела — действительно общая реакция морских организмов на кризисы, независимо от их причины. При этом ученые обнаружили важное различие: во время потеплений (так называемых гипертермальных событий) изменения размеров тела оказались вдвое сильнее и более изменчивыми во времени, чем во время кризисов, вызванных другими факторами — похолоданием, нехваткой пищи или недостатком кислорода. Это говорит о том, что за уменьшением размеров в разных ситуациях могут стоять разные механизмы.

Особенно наглядно связь проявилась при анализе конкретных древних эпизодов потепления: чем сильнее было потепление, тем заметнее мельчали организмы. Авторы объясняют это тем, что при резком потеплении включаются быстрые физиологические механизмы адаптации отдельных особей к новым условиям — похожие процессы уже зафиксированы у современных морских животных в лабораторных экспериментах и наблюдениях. А вот при кризисах без потепления на первый план, по всей видимости, выходит естественный отбор на уровне целых видов, а не физиологическая подстройка организмов.

После большинства кризисов размеры тела организмов возвращались к норме и даже превышали ее — включался своего рода эффект восстановления. Исключением стало позднедевонское вымирание около 372 млн лет назад, после которого размеры продолжали снижаться — это, как полагают исследователи, было связано с длительным периодом появления преимущественно мелких видов уже после самого вымирания.

Ученые подчеркивают: полученные данные позволяют прогнозировать, как современное потепление океана повлияет на морских обитателей в будущем. Судя по всему, наблюдаемое сегодня уменьшение размеров многих морских видов будет продолжаться по мере роста температур и остановится лишь тогда, когда этот адаптационный ресурс исчерпает себя под давлением растущего риска вымирания.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Дороги смерти: как украинские удары по транспортным коридорам уничтожают военную логистику России
  3. Завирусилось. Почему в Европе резко выросло число венерических больных
  4. Ракета класса «земля – сарай». Как «Орешник» превратился из грозного чудо-оружия в символ девальвации российских угроз
  5. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте