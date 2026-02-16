Глобальное потепление влияет на частоту кваканья лягушек: они раньше переходят на более частое кваканье, привлекая партнеров

Ученые из Северной Каролины проанализировали поведение европейских древесных лягушек (Pseudacris sierra) в течение года и пришли к выводу, что температура воздуха и воды влияет на частоту кваканья самцов: по мере потепления они начинают издавать звуки чаще, что помогает привлекать самок для спаривания. Глобальное потепление приводит к тому, что самцы лягушек начинают квакать раньше. Об этом говорится в статье в журнале Frontiers in Ecology and the Environment, которую цитирует Der Spiegel.

Исследователь Эрик Пост считает, что по учащенному кваканью самцов самки могут оценивать пригодность окружающих условий для размножения. Для того, чтобы икринки и головастики выжили, самцам важно привлечь самок для размножения в подходящее время года. Как повлияет на численность этих животных более ранее потепление, пока неясно.

Ранее выяснилось, что ученые многие годы изучали кваканье только самцов лягушек, не уделяя достаточного внимания звукам, издаваемым самками. В частности, вне поля зрения исследований оставались брачные и призывные крики самок лягушек. Это ставит под сомнение традиционное представление о самках как о «молчаливых выбирающих».