Российское правительство воссоздало Военный инженерно-технический университет как отдельную структуру

Правительство России распорядилось воссоздать Военный инженерно-технический университет как отдельную структуру, выделив его из Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА «Новости».

Согласно документу, реорганизация проходит в форме выделения — то есть на базе академии создается самостоятельное федеральное государственное казенное военно-образовательное учреждение с прежним названием, которое ранее уже существовало как отдельный вуз.

История университета началась в 1939 году с создания Высшего военно-морского инженерно-строительного училища, готовившего инженеров для строительства военно-морских баз и береговых укреплений. За прошедшие десятилетия вуз несколько раз менял название, а в 1997 году на базе ряда учебных заведений был образован собственно Военный инженерно-технический университет.

С 2012 года университет входил в состав Военной академии материально-технического обеспечения на правах структурного подразделения. Новое распоряжение правительства фактически возвращает вузу самостоятельный статус, которым он обладал до объединения.

В марте 2023 года аналогичным распоряжением была воссоздана Военно-инженерная академия на базе Военного института инженерных войск Общевойсковой академии, слитого с научно-исследовательским институтом инженерных войск. Тогда решение объясняли возросшей ролью инженерных войск в ходе войны в Украине. В нынешнем распоряжении о ВИТУ причины реорганизации не указаны.