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Новости

Башкортостан стал первым регионом, где подтвердили гибель на войне 10 тысяч человек. На душу населения это в 9 раз больше, чем в Москве

The Insider
Гроб с телом 22-летнего Руслана Даутова из Уфы, погибшего на войне в Украине в 2023 году. Фото: «Комсомольская правда»

Гроб с телом 22-летнего Руслана Даутова из Уфы, погибшего на войне в Украине в 2023 году. Фото: «Комсомольская правда»

Башкортостан стал первым российским регионом, где число подтвержденных погибших на войне в Украине превысило 10 тысяч человек, следует из обновленной сводки «Медиазоны». По подсчетам The Insider, в пересчете на численность населения региона подтвержденные потери в Башкортостане примерно в 9 раз выше, чем в Москве.

«Медиазона» установила имена 10 012 погибших военных из Башкортостана. На 1 января 2025 года в республике жили 4 042 377 человек, следует из данных Росстата. Это около 248 подтвержденных погибших на 100 тысяч жителей. В Москве, откуда «Медиазона» подтвердила гибель 3577 военных, этот показатель составляет около 27 человек на 100 тысяч жителей: население города — 13 274 285 человек.

Второе место по числу подтвержденных потерь среди регионов России занимает Татарстан — 8787 погибших, третье — Свердловская область, где известно примерно о 7700 погибших. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину журналисты подтвердили гибель 230 624 российских военных.

«Медиазона» составляет поименный список совместно с Русской службой Би-би-си и командой волонтеров, используя официальные сообщения властей, публикации СМИ, некрологи, сведения родственников и данные государственных реестров. В список попадают только случаи, для которых удалось найти публичное подтверждение, поэтому эти цифры показывают минимальное число погибших, а не реальные потери российской армии.

Отдельно «Медиазона» и «Медуза» оценивают общее число погибших по данным реестра наследственных дел. Согласно последней опубликованной оценке, к концу 2025 года на войне могли погибнуть около 352 тысяч российских мужчин.

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