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Новости

ЕС ввел санкции против шести россиян по делу об отравлении Навального ядом эпибатидином

The Insider
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Совет Евросоюза ввел санкции против шести россиян, причастных к разработке химического оружия — в первую очередь к синтезу эпибатидина, токсина, обнаруженного в организме Алексея Навального после его смерти в колонии, как ранее выяснил The Insider. По заключению ЕС, отравление эпибатидином было наиболее вероятной причиной гибели политика.

Под санкции попали четверо сотрудников НЦ «Сигнал»: руководитель лаборатории Игорь Бабкин, старшие научные сотрудники Сергей Галан и Ольга Юдина, научный сотрудник Алексей Аксёнов. Все они, по данным ЕС, вели исследования и публиковали статьи о синтезе эпибатидина, тем самым участвуя в его разработке как химического оружия. Все они также связаны с директором НЦ «Сигнал» Артуром Жировым.

Также под санкции попали Ирина Деревягина, аналитик-химик ГосНИИОХТ (института, играющего центральную роль в российской программе химоружия), и Михаил Гуцалюк, начальник отдела организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров Военной академии радиационной, химической и биологической защиты.

Всего под режимом санкций ЕС против применения и распространения химического оружия теперь находятся 31 физическое лицо и 6 организаций. Фигурантам списка заморожены активы, запрещено прямое и косвенное предоставление им средств и экономических ресурсов, а физическим лицам также закрыт въезд в Евросоюз.

Игорь Бабкин и Михаил Гуцалюк — герои расследования The Insider о синтезе эпибатидина. Было установлено, что сотрудники НЦ «Сигнал» занимались синтезом яда, а компоненты для него ввозила в Россию компания «АБЦР Хеми Рус», принадлежащая на 90% немецкой abcr GmbH.

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