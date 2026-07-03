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Суд в Москве приговорил фигурантов дела о покушении на Маргариту Симоньян к срокам до 20 лет колонии

The Insider
Фото: Вот так

Фото: Вот так

Суд в Москве приговорил к длительным срокам лишения свободы фигурнтов дела о подготовке покушения на пропагандистку Маргариту Симоньян. Об этом сообщают госагентства и Следком. 

Предполагаемый лидер движения NS/WP (National Socialism / White Power) Михаил Балашов получил 20 лет колонии. Одним из лидеров движения его назвывает СК. 

По версии ведомства, Балашов создал ячейку движения под названием «Чистая кровь» в Москве в 2022 году. За вознаграждение в размере $50 тысяч он и еще один обвиняемый — Егор Савельев — якобы согласились на убийство Симоньян. Савельеву суд назначил 15 лет колонии. 

Всего по этому делу проходили 12 человек. Остальные фигуранты тоже получили реальные сроки от 6 лет лишения свободы. 

Обвинения Егору Савельеву и Михаилу Балашову предъявили в сентябре 2023 года. О предотвращении «подготовки убийства украинскими спецслужбами» пропагандистки Маргариты Симоньян спецслужбы отчитались в июле того же года. 

По версии российских силовиков, члены NS/WP также ответственны за несостоявшееся покушение на ведущего Владимира Соловьёва. Его якобы хотели убить отравленной пиццей. По этому делу других членов группы в декабре прошлого года осудили на сроки до пожизненного лишения свободы. 

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